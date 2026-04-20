Našičani napravili koračić prema drugom mjestu, ali i Sesvete imaju šansu

Rukometaši našičkog Nexea napravili su prvi mali korak prema osvajanju drugog mjesta uoči doigravanja za naslov prvaka Hrvatske. Naime, trebali su na domaćem parketu pobijediti Sesvete s više od četiri pogotka razlike, koliko su od njih izgubili u prvom međusobnom susretu. No, na kraju je bilo više nego uvjerljivo – 42:30.

– Uzvratili smo im za onaj poraz i nitko sretniji od nas. Znali smo da moramo biti spremni na njihovu igru sedam na šest koju jako dobro izvode, no vratar nas je popratio, a stalne rotacije su nam omogućile da držimo ozbiljan tempo – rekao je trener Nexea, Saša Barišić Jaman.

Našičanima za drugo mjesto sada trebaju preostale dvije pobjede u ligi – doma protiv Dugog Sela te u gostima kod Zagreba. Ako izgube u Zagrebu, Sesvećanima će biti dovoljan jedan bod u preostale dvije utakmice da oni budu drugi. Momčad Igora Vorija prvo će na domaćem terenu igrati protiv Zagreba, a zatim gostovati kod Gorice.

– Čestitam Nexeu na potpuno zasluženoj pobjedi. U prvom poluvremenu još smo se mogli nečemu nadati, no u nastavku se nismo uspjeli obraniti od njihove agresivnosti i snage u naletu. Postizali su previše laganih pogodaka, čak i s osam metara na postavljenu zonu, te su nas nadigrali u svakom pogledu. Vidi se da je promjena trenera donijela pozitivan pomak u njihovoj momčadi i želim im puno sreće u Europi. Što se nas tiče, drago mi je što klupska škola rukometa dolazi na naplatu, pa su priliku u ovakvom derbiju dobila dvojica mladića od 16 i 17 godina. To je put kojim nastavljamo, no ostali smo bez Svržnjaka, Topića i Raužana zbog ozljede, što nam kvari zdravstveni karton uoči nastavka natjecanja. Sada nam je najbitniji susret Kupa protiv Gorice u srijedu jer je naša ambicija plasman na Final Four – rekao je Vori.