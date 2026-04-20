RUKOMET

Našičani napravili koračić prema drugom mjestu, ali i Sesvete imaju šansu

RK Nexe
Autor
Damir Mrvec
20.04.2026.
u 16:00

Ključeve drugog mjesta izgleda da će držati Goričani koji u posljednjem kolu na svom parketu dočekuju Sesvete

Rukometaši našičkog Nexea napravili su prvi mali korak prema osvajanju drugog mjesta uoči doigravanja za naslov prvaka Hrvatske. Naime, trebali su na domaćem parketu pobijediti Sesvete s više od četiri pogotka razlike, koliko su od njih izgubili u prvom međusobnom susretu. No, na kraju je bilo više nego uvjerljivo – 42:30.

– Uzvratili smo im za onaj poraz i nitko sretniji od nas. Znali smo da moramo biti spremni na njihovu igru sedam na šest koju jako dobro izvode, no vratar nas je popratio, a stalne rotacije su nam omogućile da držimo ozbiljan tempo – rekao je trener Nexea, Saša Barišić Jaman.

Našičanima za drugo mjesto sada trebaju preostale dvije pobjede u ligi – doma protiv Dugog Sela te u gostima kod Zagreba. Ako izgube u Zagrebu, Sesvećanima će biti dovoljan jedan bod u preostale dvije utakmice da oni budu drugi. Momčad Igora Vorija prvo će na domaćem terenu igrati protiv Zagreba, a zatim gostovati kod Gorice.

– Čestitam Nexeu na potpuno zasluženoj pobjedi. U prvom poluvremenu još smo se mogli nečemu nadati, no u nastavku se nismo uspjeli obraniti od njihove agresivnosti i snage u naletu. Postizali su previše laganih pogodaka, čak i s osam metara na postavljenu zonu, te su nas nadigrali u svakom pogledu. Vidi se da je promjena trenera donijela pozitivan pomak u njihovoj momčadi i želim im puno sreće u Europi. Što se nas tiče, drago mi je što klupska škola rukometa dolazi na naplatu, pa su priliku u ovakvom derbiju dobila dvojica mladića od 16 i 17 godina. To je put kojim nastavljamo, no ostali smo bez Svržnjaka, Topića i Raužana zbog ozljede, što nam kvari zdravstveni karton uoči nastavka natjecanja. Sada nam je najbitniji susret Kupa protiv Gorice u srijedu jer je naša ambicija plasman na Final Four – rekao je Vori.
Ključne riječi
Sesvete Nexe rukomet

