Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 212
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ČEKA IH PAKAO

Manchester Cityju zgusnuti raspored mogla bi biti najveća prepreka na putu do trofeja

FA Cup - Semi Final - Manchester City v Southampton
Paul Childs/REUTERS
VL
Autor
Hina
28.04.2026.
u 20:53

Momčad koju vodi Josep Guardiola već je osvojila Liga kupa, a u igri je za još dva domaća trofeja prvenstvo i FA kup

Nogometni klub Manchester City očekuje izuzetno naporan raspored u završnici sezone, s tri utakmice u samo sedam dana koje bi mogle biti presudne u borbi za domaće trofeje.

Premier liga je objavila kako će odgođeni susret između Cityja i Crystal Palacea biti 13. svibnja. Utakmica se prvotno trebala igrati 21. ožujka, no pomaknuta je zbog Cityjevog sudjelovanja u finalu Liga kupa.

Samo tri dana nakon susreta s londonskim klubom, "Građani" će igrati finale FA kupa protiv Chelsea, dok 19. svibnja slijedi ligaški ogled protiv Bournemoutha.

Momčad koju vodi Josep Guardiola već je osvojila Liga kupa, a u igri je za još dva domaća trofeja prvenstvo i FA kup.

U prevenstvu City vodi veliku borbu s Arsenalom. "Topnici" trenutačno imamju tri boda više, ali i utakmicu više.
Ključne riječi
raspored Manchester City

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!