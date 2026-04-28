Manchester Cityju zgusnuti raspored mogla bi biti najveća prepreka na putu do trofeja

Nogometni klub Manchester City očekuje izuzetno naporan raspored u završnici sezone, s tri utakmice u samo sedam dana koje bi mogle biti presudne u borbi za domaće trofeje.

Premier liga je objavila kako će odgođeni susret između Cityja i Crystal Palacea biti 13. svibnja. Utakmica se prvotno trebala igrati 21. ožujka, no pomaknuta je zbog Cityjevog sudjelovanja u finalu Liga kupa.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Samo tri dana nakon susreta s londonskim klubom, "Građani" će igrati finale FA kupa protiv Chelsea, dok 19. svibnja slijedi ligaški ogled protiv Bournemoutha.

Momčad koju vodi Josep Guardiola već je osvojila Liga kupa, a u igri je za još dva domaća trofeja prvenstvo i FA kup.

U prevenstvu City vodi veliku borbu s Arsenalom. "Topnici" trenutačno imamju tri boda više, ali i utakmicu više.