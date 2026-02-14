Kovačević nakon velike pobjede Dinama: Dobri smo, samo jedna stvar još mora biti bolja

Nogometaši Dinama upisali su dominantnu i potpuno zasluženu pobjedu u 22. kolu SuperSport HNL-a. Na stadionu Maksimir, na 26. obljetnicu povratka slavnog imena kluba, pala je Istra 1961 s uvjerljivih 4:0. Bila je to jednosmjerna utakmica u kojoj gosti iz Pule nisu uspjeli ozbiljnije zaprijetiti, a Plavi su ovom pobjedom pobjegli Hajduku na, za ovu sezonu, rekordnih osam bodova prednosti, barem do nedjeljnog gostovanja Splićana u Osijeku. Momčad Marija Kovačevića tako je na najbolji mogući način uzvratila Istri za poraz (2:1) s kraja studenog prošle godine na Aldo Drosini i najavila europski dvoboj protiv Genka koji je na rasporedu u četvrtak.

Nakon utakmice, trener Dinama Mario Kovačević nije krio zadovoljstvo prikazanim, iako je, kao i uvijek, pronašao prostor za napredak. Posebno je pohvalio obrambenu čvrstinu svoje momčadi koja je suparniku, drugu utakmicu zaredom, nije dopustila nijedan udarac u okvir gola. "Jako sam zadovoljan, možda smo do poluvremena mogli zabiti i drugi gol, ali nije bilo nikakve panike. Znao sam da ćemo ga zabiti, sve je bilo lakše nakon tog drugog gola. Već drugu utakmicu u nizu nismo suparniku dopustili šut po golu, a sad je bila bolja i faza napada. Stvorili smo puno prilika", istaknuo je Kovačević u izjavi za medije. Seriju golova otvorio je stoper Scott McKenna u 24. minuti, a posao su u drugom dijelu dovršili Dion Drena Beljo (60'), Miha Zajc (73') i Gabriel Vidović (87').

Ipak, unatoč visokoj pobjedi i deset postignutih golova u tri domaće utakmice ove godine, strateg "Plavih" upozorava na jedan segment igre koji se mora podići na višu razinu, pogotovo u europskim ogledima gdje prilike ne dolaze tako često. "Puno prilika, šuteva..., samo realizacija mora biti bolja. Imamo dobre, kvalitetne napadače i vjerujem da će proraditi i u četvrtak", naglasio je Kovačević, aludirajući na dvoboj s Genkom u Europskoj ligi, gdje će efikasnost biti ključna za ostvarivanje pozitivnog rezultata.

Trener se osvrnuo i na pojedine igrače, objasnivši zašto Mounsef Bakrar nije dobio priliku. "Dali smo danas priliku Vareli, teško je mijenjati napadače kad nekoga kao Belju ide ovako. Zagrlio sam ga, nije ozlijeđen. Igrat će protiv Genka, vjerujem da će zabiti već njima", poručio je. Posebne riječi hvale imao je za Josipa Mišića, ključnog čovjeka Dinamove veze, koji sve češće opasno prijeti iz daljine. "U zadnje vrijeme dobro pogađa iz daljine na treninzima, ohrabrujemo ga, vjerujem da će doći i taj gol. I kad zabije, ne treba on, ja ću njega častiti. Samo neka nastavi s ovakvim igrama, svi ćemo biti sretni", zaključio je Kovačević.

S druge strane, trener Istre 1961, Oriol Riera, sportski je priznao poraz i Dinamovu superiornost. "Ovo boli, bili smo dobri do njihovog drugog gola. Borili smo se 60 minuta, ali na kraju su oni bili puno bolji. Zimski prijelazni rok nas je oslabio, odlasci Koskija i Lawala su za nas veliki hendikep. Puno smo slabiji nego u prvom dijelu sezone", rekao je Riera, čija se momčad sada mora okrenuti borbi za konsolidaciju i osiguravanje što bolje pozicije u nastavku prvenstva.