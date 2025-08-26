Joško Gvardiol neće igrati za Hrvatsku u rujnu? Pojavio se veliki problem za Dalića i vatrene

Joško Gvardiol upitan je za kvalifikacijske utakmice hrvatske nogometne reprezentacije s Farskim otocima i Crnom Gorom idućeg mjeseca. Joško je propustio prve dvije utakmice nove sezone Manchester Citya, protiv Wolvesa i Tottenhama, zbog ozljede ligamenata koljena, a prema informacijama iz njegovog kluba, "još se uvijek oporavlja". Iz HNS-a nema novih informacija o popisu za nadolazeće utakmice, a ne zaigra li Joško u nedjelju protiv Brightona, onda najvjerojatnije neće biti spreman niti za reprezentaciju.

U svakom slučaju, Gvardiol će u ponedjeljak biti u Zagrebu na okupljanju, gdje će ga pregledati liječnici reprezentacije i donijeti odluku - može li nastupiti protiv Farskih otoka 5. rujna. Dalić je zbog novonastale situacije aktivirao pretpoziv Borni Sosi iz Crystal Palacea. To ukazuje da je situacija s Gvardiolom itekako ozbiljna.

Reprezentacija će se okupiti 1. rujna u Zagrebu gdje će se pripremati do putovanja na Farske otoke 4. rujna. Dan nakon utakmice s Farskim otocima koja je zakazana za 5. rujna, Vatreni se vraćaju u Zagreb gdje ih 8. rujna čeka susret s Crnom Gorom na stadionu Maksimir.

Nakon rujanskih izazova, Vatrene očekuju još po dvije utakmice u listopadu (Češka, Gibraltar) i studenom (Farski Otoci, Crna Gora). U skupini L trenutno vodi Češka s devet bodova iz četiri utakmice, a Hrvatska uz maksimalan učinak u dvije utakmice ima isti broj bodova kao i Crna Gora (tri odigrane utakmice). Slijede Farski otoci (tri boda, tri utakmice) te Gibraltar koji u četiri utakmice nije upisao bodove.