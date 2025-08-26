Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 90
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
IZBORNIK JE VEĆ REAGIRAO

Joško Gvardiol neće igrati za Hrvatsku u rujnu? Pojavio se veliki problem za Dalića i vatrene

Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Foto: Borna Jaksic/PIXSELL
1/3
Autori: Tomislav Dasović, vecernji.hr
26.08.2025.
u 13:31

Gvardiol će u ponedjeljak biti u Zagrebu na okupljanju, gdje će ga pregledati liječnici reprezentacije i donijeti odluku - može li nastupiti protiv Farskih otoka 5. rujna

Joško Gvardiol upitan je za kvalifikacijske utakmice hrvatske nogometne reprezentacije s Farskim otocima i Crnom Gorom idućeg mjeseca. Joško je propustio prve dvije utakmice nove sezone Manchester Citya, protiv Wolvesa i Tottenhama, zbog ozljede ligamenata koljena, a prema informacijama iz njegovog kluba, "još se uvijek oporavlja". Iz HNS-a nema novih informacija o popisu za nadolazeće utakmice, a ne zaigra li Joško u nedjelju protiv Brightona, onda najvjerojatnije neće biti spreman niti za reprezentaciju.

U svakom slučaju, Gvardiol će u ponedjeljak biti u Zagrebu na okupljanju, gdje će ga pregledati liječnici reprezentacije i donijeti odluku - može li nastupiti protiv Farskih otoka 5. rujna. Dalić je zbog novonastale situacije aktivirao pretpoziv Borni Sosi iz Crystal Palacea. To ukazuje da je situacija s Gvardiolom itekako ozbiljna.

Reprezentacija će se okupiti 1. rujna u Zagrebu gdje će se pripremati do putovanja na Farske otoke 4. rujna. Dan nakon utakmice s Farskim otocima koja je zakazana za 5. rujna, Vatreni se vraćaju u Zagreb gdje ih 8. rujna čeka susret s Crnom Gorom na stadionu Maksimir.

Nakon rujanskih izazova, Vatrene očekuju još po dvije utakmice u listopadu (Češka, Gibraltar) i studenom (Farski Otoci, Crna Gora). U skupini L trenutno vodi Češka s devet bodova iz četiri utakmice, a Hrvatska uz maksimalan učinak u dvije utakmice ima isti broj bodova kao i Crna Gora (tri odigrane utakmice). Slijede Farski otoci (tri boda, tri utakmice) te Gibraltar koji u četiri utakmice nije upisao bodove.
Ključne riječi
Vatreni hrvatska nogometna reprezentacija Zlatko Dalić Joško Gvardiol

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još