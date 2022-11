(Još) ništa od selibde Osijeka na Pampas: 'Ne želimo pogriješiti u koracima'

Okončanjem jesenskog dijela sezone u kojoj je NK Osijek na trećem mjestu prvenstvene tablice i kao četvrtfinalist Kupa završila je era klupske strategije koja je postavljena prije dvije i pol godine.



Tada je u ljeto 2020. godine došlo do promjena u klupskoj rukovodećoj strukturi, predsjednika Ivana Meštrovića naslijedio je tadašnji dopredsjednik Ferenc Sakalj, koji je na izvršne dužnosti postavio nove ljude.

Jednu od najvažnijih uloga dobio je Vladimir Čohar, koji je otvoreno progovorio o određenim promjenama koje će se dogoditi u NK-u Osijek dolaskom nove kalendarske godine. Nova strategija ne donosi dramatične promjene u načinu rukovođenja klubom, već se radi o želji da NK Osijek postane više samoodrživ, a time manje ovisan o novcu koji dobiva od svog vlasnika.

Foto: Bijelo-plava birtija



- Napredak na izgradnji stadiona u posljednjih pola godine je i više nego vidljiv. Postoji nekoliko različitih tumačenja zaključka - stadion je gotov. Ako se radovi nastave ovom dinamikom, stadion će izvana izgledati kao završen. U siječnju ili veljači građevinski bi trebao biti potpuno završen. No riječ je o kapitalnom objektu koji treba udovoljiti brojnim zakonskim aktima, a te će se obveze rješavati do ožujka - rekao je Čohar za Glas Slavonije.

Točan datum nije poznat, ali ništa prije travnja.

- Još nemamo konačnu odluku kada ćemo i na koji način otvoriti stadion, ali sigurno je da će stadion biti otvoren utakmicom NK-a Osijek. Stalo nam je da to bude događaj koji će se pamtiti i zato ćemo učiniti sve kako bismo izbjegli bilo kakve pogreške "u koracima" prilikom otvaranja stadiona. U ovom trenutku najvažnije je potpuno završiti izgradnju, a kada se to ostvari, lako ćemo donijeti odluku o tome kada i na koji način ćemo ga otvoriti. Zato mi je teško reći kada ćemo odigrati prvu utakmicu na Pampasu, ali siguran sam kako to neće biti prije travnja sljedeće godine - dodao je.

Istaknuo je i kako je Pampas okosnica razvojne strategije NK Osijeka te da je pozicija trenera Rena Pomsa sigurna.