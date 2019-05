Još uvijek nije u rukama Srbije! Smije li se Hrvatska ipak nadati obratu?

Premda se u petak pojavila informacija da je najbolji košarkaš juniorske Eurolige Mario Nakić odlučio zaigrati za srpsku košarkašku reprezentaciju, izbornik Aleksandar Đorđević tu je priču u subotu ujutro opovrgnuo.

- Što god da odluči i kada god da odluči, siguran sam da će Nakić to javno i reći. Ovako se samo navijački "prevode" naši familijarni, prijateljski odnosi i njegov lijep odgoj.

Na pogrešan način se svi zajedno borimo za njega u interesu srpske košarke - napisao je u subotu Đorđevića na svom profilu na Twitteru, iz čega se jasno može zaključiti da ovaj 17-godišnjak definitivnu odluku još nije donio.

Nešto kasnije je Đorđević dodao i sljedeće:

- Nadajući se da će jednog dana, između ostaloga u zbog razumijevanja i ljubaznosti svih nas i naše javnosti, Mario odlučiti za srpsku reprezentaciju, mi čekamo i dalje.

Premda je Nakiću majka Srpkinja, a otac Ivo Hrvat rođen u Rijeci, daroviti mladić u rukama drži i treću opciju. Budući da nastupa za madridski Real, Mario može odabrati i Španjolsku, a neki kažu da je to i najrealnija opcija s obzirom da su Španjolci u stanju ponuditi najbolje uvjete.

Srbi bi itekako voljeli da to ne bude slučaj, a u Hrvatskoj se, ako ništa drugo, još mogu nadati da će sin nekoć slavnoga košarkaša Cibone i Partizana reći 'da' našem savezu.

Doduše, ako je suditi prema izjavio izbornika hrvatske košarkaške reprezentacije Veljka Mršića, u HKS-u su od te ideje gotovo digli ruke:

- Kad smo pričali prije nekoliko dana, rekao sam da očekujem da će ipak izabrati Srbiju. Tako da me ovo nije iznenadilo. Žao mi je, ali ovo je bilo očekivano. Probali smo sve, ali nije prošlo. Što je, tu je, idemo dalje. Možda je i bolje ovako. Bolje da za Hrvatsku igraju oni koji to žele, nego oni koji bi to napravili radi nekog interesa. Neki cilj se mora poštivati - rekao je Mršić u razgovoru za Index.

Podsjetimo, Đorđević je u četvrtak na Twitteru objavio zajedničku fotografiju s Nakićem, sliku potpisao uz riječi "čekamo te, sine", ali njegove nove objave su sada zabrinula sve u Srbiji koju su pomislili da je to gotova stvar.