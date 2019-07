Jones: I novinar me može nokautirati ako nisam spreman na udarac

U velebnoj T-Mobile Areni u Las Vegasu, u noći sa subote na nedjelju, održat će se 239. izdanje priredbi u organizaciji UFC-a, najmoćnije organizacije slobodne borbe, a Večernjakov novinar imat će čast nazočiti nastupu dvoje možda i najvećih MMA boraca ikad.

Poluteškaš Jon Jones brani naslov protiv Brazilca Thiaga Santosa, a Amanda Nunes ima isti posao protiv Holly Holm.

Jon Jones jednom je kazao da bi volio biti Michael Jordan slobodne borbe i atletski on to i jest. Atletski pa i tehnički dominantan je u oktogonu kao i Air Jordan na parketu.

Rasprave je li ona "Greatest of All Time" (GOAT) na ženskoj strani, Amanda Nunes zavrijedila je pobjedama nad nizom velikih rivalki. Štoviše, upravo ona je pobijedila najdominantniju borkinju na Planetu muškobanjastu Chris Cyborg i to nokautom, za samo 51 sekundu.

Uostalom, pobijedila je ona i Mieshu Tate, Valentinu Ševčenko (dvaput) ali i Rondu Rousey, a u ženskom MMA-u nikad se nije dogodilo da jedna osoba ima dva pojasa kao što ih ima ova Brazilka (pero, bantam). No, Holly Holm će za nju biti dosad najveći izazov.

A to se ne bi moglo reći za Thiaga Santosa, Jonesova izazivača. On jest vrlo zanimljiv borac, udara čak i neke neuobičajene udarce nogom što je prizvao iz brazilske capoeire, no on dosad nije pobijedio niti jednog bivšeg šampiona niti nekoga top 3 borca.

A čega ga borba s čovjekom koji ima 16 pobjeda u nizu pa mu nije zgorega poslušati savjet od borca koji je s Jonesom dvaput bio u kavezu. I dvaput izgubio:

- Svi koji se suočavaju s Jonesom razbijaju glavu o tome s čime ga to novim pokušati pobijediti. Thiago ne treba brinuti o tome što bi on protiv Jonesa trebao učiniti drugačije. Ne, on mora brinuti o svom najboljem izdanju - kazao je teškaški prvak Daniel Cormier koji je prvi put od Jonesa izgubio na bodove, a drugi put nokautom (nogom u glavu).

Nakon što se borio po jednom u svakoj od posljednjih pet godina, Jon Jones se dodatno angažirao pa ove i sljedeće godine planira imati po tri borbe. No, to planiranje ne znači da je neoprezan uoči ove borbe.

- Nisam zabrinut zbog Santosove snage. Ja vjerujem da me i vi možete nokautirati, ako ja na udarac nisam spreman - kazao je Jones jednom novinaru i na to dodao: - Nokautirati me može i žena ako joj dozvolim da me udari čisto u bradu. Poanta je u tome da kao borac budeš obučen da primiš takav udarac, a ja to jesam i zato se ne bojim Santosove snage. Možda će njegovi mišići biti njegova prednost u prve dvije runde, no onda će oni biti protiv njega jer će nositi ekstra težinu.

>> Pogledajte nježniju stranu Cro Copa