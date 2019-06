Zaboravio na Miočića! Šef UFC-a ima svog najboljeg borca svih vremena

U svom velikom razgovoru na ESPN-u, Dana White iznio je svoje razmišljanje o Jonu Jonesu. Osim što je najavio njegovu nadolazeću borbu protiv Thiaga Santosa i planove za njegovu budućnost, predsjednik UFC-a je Jonesa otvoreno nazvao najboljim borcem svih vremena, piše Fightsite.

Jon Jones za desetak dana ulazi u UFC oktogon po treći put u nešto više od pola godine. Prvak poluteške kategorije dugo nije bio ovako aktivan i to je svakako pozitivna stvar za njega i za UFC.

Novi ispit bit će mu borba protiv Thiaga Santosa, borca koji izgleda fenomenalno otkako je prešao u polutešku kategoriju. No, kolike su mu šanse da zaustavi Jonesov pobjednički niz? Nešto o tome rekao je predsjednik UFC-a, Dana White, u velikom razgovoru koji je odradio s Brettom Okamotom na ESPN televiziji.

- Pogledate li povijest Jona Jonesa, on je najviše problema imao s momcima koji su viši od njega. Njegova najteža borba bila je prva protiv Gustafssona. Thiago Santos je vrlo izdržljiv i svestran borac koji ima ogromnu snagu nokauta. Mislim da je najteži problem koji je Jones imao u dulje vremena - rekao je White, koji se ipak malo prevario po pitanju visine. Naime, Santosu je 188 cm, što je i dalje za pet centimetara niže od Jonesa. Osim toga, njegov doseg od 193 cm čak je 22 cm manji od Jonesovog.

Nakon toga je tema postalo Jonesovo trenutno stanje i ostavština koju si je stvorio. Što se tiče onoga što je prikazivao u svojim borbama, to je nevjerojatno. No, sve izvan toga je gotovo suprotno. No, upravo zbog toga White smatra kako je Jonesova borilačka priča još nevjerojatnija.

- Mislim kako možete za Jona Jonesa reći da je najveći svih vremena. On je noćna mora izvan oktogona, a noćna mora za sve protivnike unutar njega. Pogledajte što je sve napravio i što je sposoban napraviti, uz životni stil kojim je živio. To je nevjerojatno. On je čudo prirode, nevjerojatan je i najbolji svih vremena - iznio je White svoje mišljenje, a onda je dodao nešto o tome kako Jones napokon djeluje onako kako je odavno trebao. U treningu je i osim toga vrlo aktivan što se tiče borbi. Naime, najavio je kako se nakon Santosa ove godine želi boriti još dva puta.

Prvi čovjek UFC-a očito je zaboravio da je američki borac hrvatskih korijena Stipe Miočić triput obranio naslov prvaka u teškoj kategoriji.

- Krasna stvar kod Jona Jonesa je to što je on mentalno u sjajnom stanju, svjestan je pogrešaka koje je napravio. Vidi kako vrijeme prolazi, godine nas sve dostižu. Sve je jako ozbiljno shvatio, želi vratiti svoje ime i respekt fanova. Zbog toga ostaje aktivan i to mi se sviđa.

Onda je otvoreno ono već staro pitanje. Hoće li se i kada Jon Jones uputiti u tešku kategoriju, što je put koji veliki broj fanova želi vidjeti? Nema niti White ništa protiv toga, no nema niti namjeru Jonesu nešto sugerirati. Uostalom, poluteška kategorija dobila je nekoliko novih imena poput Walkera, Reyesa ili Rakića.

- Jon Jones može raditi što god želi. U poluteškoj ima još puno izazova, dolaze novi momci koji Jonesa godinama proučavaju. Nije lako ostati na vrhu i on ispred sebe ima težak ispit. Može ostati tu ili otići u tešku kategoriju. Ne znam što želi napraviti. Njegova ostavština je zacementirana bez obzira na to što napravi - rekao je White, a onda je još dodao nešto o eventualnoj trećoj borbi protiv Daniela Cormiera:

- Pobijedi li Cormier Stipu, očekujem da mu je ostalo još dvije borbe. Jedna od njih mogla bi biti protiv Jonesa i to u teškoj kategoriji. Jones je rekao da se ne želi boriti u teškoj, a Cormier je rekao da ga želi pobijediti u poluteškoj. Njih dvojica se teško mogu usuglasiti oko ičega, no ovdje su suglasni da žele polutešku. No, ja ih ipak želim vidjeti u teškoj kategoriji.

Jon Jones trenutno je u nizu od 15 pobjeda. Zapravo, njegov jedini poraz u karijeri došao je diskvalifikacijom u borbi koji je to tog trenutka dominirao.

Jedini blizu toga da ga svladaju bili su Alexander Gustafsson i Vitor Belfort. Na Thiagu Santosu je teška misija, uspjeti u onome što mnogi veliki borci nisu.