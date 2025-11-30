Naši Portali
VELIKI USPJEH

Prije 10 dana slomio nos, a sada je sjajni Ivan Kvesić osvojio broncu na svjetskom prvenstvu

30.11.2025.
u 22:15

Prije sedam godina Ivan Kvesić osvojio je naslov svjetskog prvaka. Ima devet medalja s EP-a, od toga četiri pojedinačne. Bio je pobjednik Europskih igara 2019, a ove je godine srebrni na Svjetskim igrama u Kini. U Alžiru je prije tri godine osvojio broncu na Mediteranskim igrama, a jedini je naš karate olimpijac, jer je nastupio na OI u Tokiju 2021. godine

Hrvatski reprezentativac Ivan Kvesić osvojio je brončanu medalju u kategoriji do 84 kg na Svjetskom prvenstvu u karateu u Kairu nakon što je u susretu za treće mjesto pobijedio Talijana Michelea Martinu sa 8-0. Meč je prekinut tri sekunde prije kraja zbog Kvesićeve superiornosti, odnosno prednosti s osam ili više bodova razlike. Poslije početnog ispitivanja snaga, Kvesić je ostvario bodovnu prednost. Ubrzo je nožnom tehnikom povisio na 4-0 i put prema bronci bio je širom otvoren.

"Slomio sam nos prije deset dana i morao sam jako paziti. To mi je omogućilo još jači fokus i koncentraciju da prilagodim borbu ozljedi, da ne idem previše napadački, već da se borim nekako više ziheraški što se ispostavilo izvrsnim i stvarno sam presretan," istaknuo je raspoloženi Kvesić, koji je ove godine u poluteškoj kategoriji (-84 kg) osvojio naslov europskog prvaka, a sada je i brončani na SP-u.

Prije sedam godina Ivan Kvesić osvojio je naslov svjetskog prvaka. Ima devet medalja s EP-a, od toga četiri pojedinačne. Bio je pobjednik Europskih igara 2019, a ove je godine srebrni na Svjetskim igrama u Kini. U Alžiru je prije tri godine osvojio broncu na Mediteranskim igrama, a jedini je naš karate olimpijac, jer je nastupio na OI u Tokiju 2021. godine.

U Kairu mlađi Kvesić je najprije ostvario tri uspjeha za naslov pobjednika skupine. Svladao je Engleza Ashtona Patricka sa 3-1, potom i svjetski br. 1 u toj kategoriji, Jordanca Mohammada Aljafarija. Susret je završio 3-3, ali je Kvesić slavio zahvaljujući udarcima nožnom tehnikom. U 3. kolu u skupini bio je bolji i od Senegalca Makhtara Diopa 2-0. U nastavku pobjede protiv Francuza Hendrica Confiaca 3-0 u osmini finala, te nad Marokancem Mehdijem Sritijem 5-2 u četvrzavršnici.

U polufinalu Kvesića je zaustavio ga je Turčin Hasan Arslan. Završilo je 2-2, ali je Turčin otišao u finale zbog "senshua" ili prvog osvojenog boda. U završnom susretu Kvesić je pokazao izvrstan karate, vrijedan u ovom slučaju brončanog odličja. U njegovoj kategoriji svi su osvajači medalja u posljednjem susretu pobijedili bez izgubljenog boda.

Sadea Bećirović ispala je u osmini finala kategorije -68 kg, a u skupini nastup su završili Anđelo Kvesić (+84 kg), Ema Sgardelli (-50 kg) i Nikolina Golomboš (+68 kg).

Najbolji je bio Egipat sa četiri medalje, od toga tri zlatne. Na ljestvici osvajača medalja je i Hrvatska zbog bronce Ivana Kvesića.

U parakarateu Hrvatska je osvojila dvije medalje. Daniela Topić nakon četiri titule europske prvakinje osvojila je i naslov svjetske u kategoriji K22 za sportaše s intelektualnim poteškoćama, a u istoj kategoriji nakon europskog srebra Stipe Barić je na SP u Kairu osvojio brončano odličje.

Hrvatska parakarate reprezentacija u ukupnom plasmanu prema sjaju medalja je treća iza Egipta i Italije. Sudjelovala su 384 karatista iz 88 zemalja.
Borilački sport karate Ivan Kvesić

