Kamerunski 'Predator' uništio legendarnog borca pa poručio: Dajte mi Miočića ili Cormiera!

Junior Dos Santos ipak nije uspio pripremiti taktiku kojom će izbjeći primanje neke od “bombi” Francisa Ngannoua, što se trebalo značiti preduvjet za doći do pobjede protiv njega. Zapravo, u borbi protiv nevjerojatno ubojitog Kamerunca izdržao je tek nešto više od jedne minute. Ngannou je do došao do svog trećeg skalpa bivšeg UFC prvaka tako da je kapitalizirao već svoju prvu pravu priliku, odnosno prvi loš potez svog protivnika.

Što se tiče same borbe, Ngannou ju je otvorio “low kickovima”, kojima je odmah pokušao Dos Santosa izbaciti iz balansa. Ipak, nakon pola minute jednako vraća Brazilac, s tim da je on pogodio savršeno i Ngannou na trenutak gubi ravnotežu. Prvi pravi kroše Ngannoua dolazi nakon 45 sekundi, no bivši prvak tim putem ostaje sabran, da bi točno na ulasku u drugu minutu borbe pogriješio. Iako pozicija nije bila dobra niti je išta uvjetovala, s distance je krenuo na desni “overhand” udarac, kojeg je Kamerunac lako eskivirao i automatski kontrirao svojom lijevom točno preko “Ciganovog” uha.

Odmah je na to povezao desni aperkat u bradu, Dos Santos okreće leđa i tada je na bradu doletio novi udarac desnom. Pada Brazilac na koljena i pokriva se te sudac Herb Dean nema druge nego prekinuti borbu. Bila je to treća pobjeda Ngannoua u nizu i ukupno deveta u 11 UFC borbi. Posebno zanimljivo zvuči podatak da mu je za pobjede nad tri bivša prvaka (Dos Santos, Velasquez, Arlovski) ukupno trebalo tri minute i devet sekundi. Novi napad na titulu bez ikakve sumnje je njegov, piše Fight Site.

Ngannou je nakon borbe u intervjuu poručio kako očekuje borbu za naslov što znači da bi moglo doći do ponovnog meča sa Stipom Miočićem. Podsjetimo, Miočić je slavio u njihovom prvom meču.

“Osjećam se sjajno i jako sam sretan. Nadam se da će UFC sad shvatiti kako zaslužujem borbu za titulu, zaslužujem pobjednika borbe Cormiera i Miočića”, poručio je kamerunski borac poznat i pod nadimkom Predator koji je još poručio kako se smatra i najboljim boksačem u teškoj kategoriji.

"Junior je udarač i sjajan boksač, no vjerujem kako sam ja najbolji boksač u ovoj diviziji”, kazao je.

Njegovi udarci stvarno su prave 'bombe', a na to će se izgleda morati pripremiti pobjednik borbe Cormier - Miočić koja se održava 17. kolovoza.

