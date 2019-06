Cormier se priprema za Miočića, a Jones izaziva: Nema on m**a za to!

UFC-ov prvak teške kategorije Daniel Cormier posljednjih je mjeseci u nekoliko navrata izjavio da je spreman vratiti se u polutešku kategoriju samo kako bi po treći put ukrstio rukavice s jedinim čovjekom koji ga je ikada porazio, Jonom Jonesom, piše Fightsite.

Jones, koji za dva tjedna brani svoj poluteškaški pojas protiv Thiaga Santosa na UFC 239 priredbi, uopće ne vjeruje u takve priče. Skidanje kila, kao i poniženje koje bi osjećao u slučaju trećeg poraza, bili bi previše za Cormiera, smatra Jones.

- Neće se on vraćati u polutešku kategoriju - izjavio je Jones u intervjuu za ESPN.

- Mislim da mu je previše teško skidati kile. Nisam ga vidio uživo, ali čujem da je krupniji nego ikad. A skidati ponovno kile i doživjeti treći poraz, čini mi se da za to treba puno hrabrosti. Mislim da on nema muda to napraviti. Zna što reći ljudima kako bi izgledao kao da ga nije strah mene, ali duboko u sebi on dobro zna kakav je osjećaj nakon što izgubio od mene dva puta i otišao kući u suzama. Jednostavno sumnjam da će sam sebi to ponovno napraviti.

Iako su kroz godine razvili legendarno rivalstvo, Jones na Cormiera zapravo uopće ne gleda kao na velikog rivala. Unatoč svoj mržnji i uvredama, Jones sa sportske strane nema previše interesa za novom borbom budući da ga je Cormiera već dvaput savladao (druga mu je pobjeda doduše poništena zbog pada na doping testu).

- “Ja sam gotov s njim. Daniel Cormier nije najteži protivnik kojeg sam imao. Najteži protivnik mi je bio Alexander Gustafsson. Cormier nije rival koji svijet želi da mi bude. On je tip kojeg sam dvaput pobijedio - zaključio je Jones.

Cormier će 17. kolovoza braniti svoju teškašku titulu u revanšu protiv Stipe Miočića na UFC 241 priredbi. Predsjednik UFC-a Dana White, vjeruje da će Cormier nakon tog meča odraditi još dvije borbe što bi najvjerojatnije značilo i novi meč protiv Jonesa.

No s obzirom na nedavnu izjavu Cormiera, čini se je Jones ipak u pravu, Naime, u intervjuu za TMZ, 40- godišnji Cormier izjavio je kako će mu borba protiv Miočića najvjerojatnije biti i posljednja.

>> Pogledajte nježniju stranu Cro Copa