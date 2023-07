Jokićev bivši suigrač: 'Pili smo neki srpski viski i bio sam zgažen. Njemu nije bilo ništa'

Prošle su sezone Denver Nuggetsi osvojili prvi naslov NBA prvaka u povijesti kluba. Njihova zvijezda, srpski košarkaš Nikola Jokić (28) odmah je otišao u Sombor i tamo se odmara. Bio je na raftingu, viđen je kako razgovara sa stanovnicima svog rodnog grada, a poznato je koliko su mu drage utrke konja.

Od pete utakmice finala u kojoj su konačno svladali Miami Heat otvoreno je tržište igrača i održan je NBA draft. U slijedu tih zbivanja mnogi su pojačali momčad. Među igračima koji su promijenili klub je i Bruce Brown, jedan od ključnih igrača Nuggetsa. U doigravanju je odigrao 26 i pol minuta s prosjekom od 12 koševa.

Brownov novi klub je Indiana Pacers, a tamo će zaraditi 23 milijuna dolara godišnje. U intervjuu za Tidal League pričao je o svome iskustvu surađivanja s Jokićem i podijelio anegdotu s proslave naslova.

Rekao je kako je njegov cilj bio napiti Nikolu Jokića. Međutim, nije mu to pošlo za rukom. "Moj je cilj cijelu noć bio da napijem Nikolu Jokića. On je okrenuo cijelu priču. Pili smo neki srpski viski i bio sam zgažen. Njemu nije bilo ništa. Veći je od mene, o tome uopće nisam razmišljao. On je totalno drugačiji, ne ponovilo se", našalio se Brown.

