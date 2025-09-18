Jeziva ispovijest čovjeka koji je rasplakao Hrvatsku: 'Rezali su me, palili mi živce, to je patnja'

U prosincu prošle godine u Buenos Airesu pred 15 tisuća lljudi karijeru je okončao slavni argentinski tenisač Juan Martin del Potro, koji je nedavno otkrio s kakvim se problemima mučio tijekom karijere u kojoj bi sigurno osvojio puno više naslova da ga nisu zaustavile brojne ozljede.

- Kad sam odigrao posljednji meč 2022. godine, ljudi nisu znali, ali sljedeći dan sam otputovao u Švicarsku i ponovno operirao koljeno. Bila mi je to peta operacija. Od tada nisam javno govorio o operacijama. Prije tog meča već sam rekao da mi je to vjerojatno posljednji meč i osjetio sam mir i više se nije događalo da me ljudi stalno pitaju: Delpo, kada ćeš se vratiti i igrati, kada ćemo te vidjeti? Ali više nisam mogao podnijeti bol u nogama. Zato sam se držao po strani i potajno sam želio da me operiraju, pa ću se vratiti ako budem mogao - ispričao je Del Potro.

- Rezali su me, palili mi živce, analizirali me... To je patnja koju sam proživio. Tako je bilo od posljednjeg meča. Gotovo je. Nemam više želju igrati tenis jer mi tijelo ne dopušta - rekao je sjajni bivši tenisač.

Također, u siječnju 2016. godine Del Potro je bio jedan od članova argentinske reprezentacije koja je usred Zagreba protiv Hrvatske osvojila Davisov kup. Podsjetimo, taj ogled pratio je i legendarni nogometaš Diego Armando Maradona u svečanoj loži zagrebačke Arene.