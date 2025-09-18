Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 108
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
ZASTRAŠUJUĆE

Jeziva ispovijest čovjeka koji je rasplakao Hrvatsku: 'Rezali su me, palili mi živce, to je patnja'

USA, ATP Tour, Miami Open 2025
EXPA/ Pressesports/ Virignie Bouyer/PRESSE SPORTS
VL
Autor
Vecernji.hr
18.09.2025.
u 12:30

Nedavno je otkrio s kakvim se problemima mučio tijekom karijere u kojoj bi sigurno osvojio puno više naslova da ga nisu zaustavile brojne ozljede

U prosincu prošle godine u Buenos Airesu pred 15 tisuća lljudi karijeru je okončao slavni argentinski tenisač Juan Martin del Potro, koji je nedavno otkrio s kakvim se problemima mučio tijekom karijere u kojoj bi sigurno osvojio puno više naslova da ga nisu zaustavile brojne ozljede. 

- Kad sam odigrao posljednji meč 2022. godine, ljudi nisu znali, ali sljedeći dan sam otputovao u Švicarsku i ponovno operirao koljeno. Bila mi je to peta operacija. Od tada nisam javno govorio o operacijama. Prije tog meča već sam rekao da mi je to vjerojatno posljednji meč i osjetio sam mir i više se nije događalo da me ljudi stalno pitaju: Delpo, kada ćeš se vratiti i igrati, kada ćemo te vidjeti? Ali više nisam mogao podnijeti bol u nogama. Zato sam se držao po strani i potajno sam želio da me operiraju, pa ću se vratiti ako budem mogao - ispričao je Del Potro.

- Rezali su me, palili mi živce, analizirali me... To je patnja koju sam proživio. Tako je bilo od posljednjeg meča. Gotovo je. Nemam više želju igrati tenis jer mi tijelo ne dopušta - rekao je sjajni bivši tenisač. 

Također, u siječnju 2016. godine Del Potro je bio jedan od članova argentinske reprezentacije koja je usred Zagreba protiv Hrvatske osvojila Davisov kup. Podsjetimo, taj ogled pratio je i legendarni nogometaš Diego Armando Maradona u svečanoj loži zagrebačke Arene.

Dalić i vatreni presudili Prosinečkom, dobio je otkaz nakon teškog poraza od Hrvatske
Ključne riječi
Hrvatska Argentina Davis kup tenis Juan Martin del Potro

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još