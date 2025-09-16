Goran Ivanišević platio 200 tisuća kuna za njezino liječenje: Imala je opaku bolest i bila trudna

Najbolji hrvatski tenisač svih vremena Goran Ivanišević bio je višegodišnji trener srpskog tenisača Novaka Đokovića s kojim je osvojio gotovo sve što se osvojiti može. Goran je 2001. godine osvojio kultni Wimbledon nakon triler finala protiv Thomasa Raftera i postao junak nacije za cijeli život. Međutim, legendarni Zec nije imao lagan životni put, a tešku priču ne zna baš puno ljudi. Naime, u vrijeme kada je trebao ići na svoj prvi Australian Open, otac mu je priopćio tešku vijest. Njegova sestra Srđana borila se s leukemijom i od te 1988. godine počinje tužna priča obitelji Ivanišević.

Goran je tada imao 17 godina i pomagao je sestri koja je također bila trudna, a novac za liječenje bio je prijeko potreban. Prije nego što sam otišao, otac Srđan mu je rekao:

- Gledaj, imam loše vijesti, sestra ti je bolesna, moramo joj se posvetiti, sad si sama. Liječenje te vrste bolesti, od koje je mnogo ljudi umrlo, bilo je jako skupo i tu noć nisam spavao. Međutim, otišao sam u Australiju i izgubio u finalu kvalifikacija za Adelaide. No, ušao sam u glavni ždrijeb Australian Opena i postao prvi igrač koji je iz kvalifikacija došao do četvrtfinala - ispričao je Ivanišević još 2021. godine za Večernji list.

- Sve zarađene nagrade uzeo sam u novcu, a do tada sam to vidio samo na televiziji. A onda sam, sjećam se, putovao na Davis Cup protiv Danske u Beograd i nosio sam sav taj novac sa sobom u jakni. Stjuardesa me šesnaest puta pitala bih li skinuo jaknu, svaki put sam odbio i rekao: Ne, ne smeta mi to - izjavio je.

Sav osvojeni novac dao je ocu i preusmjerio ga za liječenje svoje sestre, čija je borba trajala više od 30 godina, a za sobom je ostavila troje djece: Lanu, Gorana i Ivanu. Pokojna Srđana je imala rak limfnih čvorova kad je bila mlađa, prošla je silna zračenja i sve je ostavilo traga. Bolest se nije vratila, ali su oštećenja bila u svim mekim tkivima. Posebno su stradala pluća i srce. Godinu dana prije smrti imala je tešku upalu pluća. Virus je napao tri zaliska i bila je potrebna promjena. Operacija je trajala 11 sati. Sve je prošlo u najboljem redu, planirali su kako da je probude. Međutim, javila se hipertenzija i nisu mogli da joj pomognu.