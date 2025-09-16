Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 160
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#DRONOVI U POLJSKOJ
Poslušaj
Prijavi grešku
KULTNI HRVAT

Goran Ivanišević platio 200 tisuća kuna za njezino liječenje: Imala je opaku bolest i bila trudna

Zagreb: Predstavljanje 31. Plava Laguna Croatia Opena Umag
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
16.09.2025.
u 17:12

Legendarni Zec nije imao lagan životni put, a tešku priču ne zna baš puno ljudi. Naime, u vrijeme kada je trebao ići na svoj prvi Australian Open, otac mu je priopćio tešku vijest. Njegova sestra Srđana borila se s leukemijom i od te 1988. godine počinje tužna priča obitelji Ivanišević.

Najbolji hrvatski tenisač svih vremena Goran Ivanišević bio je višegodišnji trener srpskog tenisača Novaka Đokovića s kojim je osvojio gotovo sve što se osvojiti može. Goran je 2001. godine osvojio kultni Wimbledon nakon triler finala protiv Thomasa Raftera i postao junak nacije za cijeli život. Međutim, legendarni Zec nije imao lagan životni put, a tešku priču ne zna baš puno ljudi. Naime, u vrijeme kada je trebao ići na svoj prvi Australian Open, otac mu je priopćio tešku vijest. Njegova sestra Srđana borila se s leukemijom i od te 1988. godine počinje tužna priča obitelji Ivanišević. 

Goran je tada imao 17 godina i pomagao je sestri koja je također bila trudna, a novac za liječenje bio je prijeko potreban. Prije nego što sam otišao, otac Srđan mu je rekao:

- Gledaj, imam loše vijesti, sestra ti je bolesna, moramo joj se posvetiti, sad si sama. Liječenje te vrste bolesti, od koje je mnogo ljudi umrlo, bilo je jako skupo i tu noć nisam spavao. Međutim, otišao sam u Australiju i izgubio u finalu kvalifikacija za Adelaide. No, ušao sam u glavni ždrijeb Australian Opena i postao prvi igrač koji je iz kvalifikacija došao do četvrtfinala - ispričao je Ivanišević još 2021. godine za Večernji list.

- Sve zarađene nagrade uzeo sam u novcu, a do tada sam to vidio samo na televiziji. A onda sam, sjećam se, putovao na Davis Cup protiv Danske u Beograd i nosio sam sav taj novac sa sobom u jakni. Stjuardesa me šesnaest puta pitala bih li skinuo jaknu, svaki put sam odbio i rekao: Ne, ne smeta mi to - izjavio je.

Sav osvojeni novac dao je ocu i preusmjerio ga za liječenje svoje sestre, čija je borba trajala više od 30 godina, a za sobom je ostavila troje djece: Lanu, Gorana i Ivanu. Pokojna Srđana je imala rak limfnih čvorova kad je bila mlađa, prošla je silna zračenja i sve je ostavilo traga. Bolest se nije vratila, ali su oštećenja bila u svim mekim tkivima. Posebno su stradala pluća i srce. Godinu dana prije smrti imala je tešku upalu pluća. Virus je napao tri zaliska i bila je potrebna promjena. Operacija je trajala 11 sati. Sve je prošlo u najboljem redu, planirali su kako da je probude. Međutim, javila se hipertenzija i nisu mogli da joj pomognu.

Evo što je Modrić napravio nakon gola, ovo nismo vidjeli u prijenosu
Ključne riječi
Novak Đoković Wimbledon Australian Open tenis Goran Ivanišević

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još