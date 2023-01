Jelinić: 'Ne možemo gledati na SAD kao sebi ravnog, poslužio nam je kao dobar trening'

U susretu 2. kola G skupine Svjetskog prvenstva, hrvatski rukometaši su u Jonkopingu pobijedili SAD sa 40-22 (20-10) osvojivši prve bodove u skupini. Nakon što su otvorili nastup na Mundijalu uvjerljivim porazom od Egipta 22-31, u drugom su susretu bez većih problema ostvarili prvu pobjedu.

Marin Jelinić prokomentirao je ishod susreta.

.- Nakon teškog i razočaravajućeg poraza protiv Egipta skupili smo glave. Bili smo razočarani jer smo znali da nije to to. Niti obrana, tranzicija, ni napad. Dogovorili smo se na sastanku da ćemo se boriti do kraja i nećemo se predati - rekao je.

SAD se ipak nije pokazao kao dostojan protivnik.

- Kad otvorite agresivnije obranu, tu se onda slijevaju kontre s lijeve i s desne strane što nam je falilo protiv Egipta. Ne možemo gledati kao sebi ravnog Ameriku, ali poslužio je kao dobar trening za naše samopouzdanje. Nadam se prolasku - zaključio je.

Domagoj Duvnjak istaknuo je kako je slavlje zasluženo.

- Protivnik nije bio na tom nivou kao Egipat. Zaslužena pobjeda. Prvi bodovi su tu i idemo dalje. Bili smo onakvi kakvi smo bili na pripremama. Danas je to izgledalo okej, naravno da može bolje i nadam se da će utakmica protiv Maroka još bolje izgledati - izjavio je kapetan.

Ivan Martinović pohvalio je vratare.

- Naš Dino i Kuzmanović su bili odlični danas. Igramo sad malo ljepše i brže. Trebamo tako i dalje nastaviti - zaključuje.