Jedan Hrvat u Engleskoj je postigao hat-trick za šest minuta! Znate li tko je on?

U engleskom Championshipu ove sezone nastupaju ili su nastupala trojica hrvatskih nogometaša: Ante Crnac – koji je pretrpio ozljedu križnih ligamenata – i Jakov Medić u Norwichu, te Ivor Pandur u Hull Cityju.

A znate li koji je hrvatski nogometaš rekorder po broju nastupa u Championshipu? Odgovor ovoga pitanja za kviz je – Ivan Šunjić. Taj bivši Dinamov igrač, danas reprezentativac BiH, između 2019. i 2024. godine skupio je čak 160 nastupa za Birmingham City u Championshipu, te još 13 u ostalim natjecanjima.

A tko je bio najznačajniji, pa i najpopularniji hrvatski nogometaš u drugom razredu engleskog nogometa? Mnogi se ne sjećaju – bio je to Dubrovčanin, danas 51-godišnji Ahmet Brković. Taj je nekadašnji vezni igrač bio pionir Hrvatske lige u dresu Dubrovnika (1992.-1997.) i Varteksa (1997.-1999.), a kasnije nogometaš triju engleskih klubova: Leyton Orienta, Luton Towna i Millwalla.

Ukupno je u Championshipu u dresovima Lutona i Millwalla skupio 62 nastupa, ali kada se zbroje svi nastupi u svim engleskim natjecanjima (2. i 3. liga, FA i Liga kup), Ahmet je na Otoku istrčao čak 299 puta u deset godina. Najviše nastupa, čak 196, ima u dresu Luton Towna, u kojemu je istinska klupska legenda sa sedmogodišnjim stažem (2001.-2008.).

Ali, kako je Ahmet Brković, nogometaš koji nikada nije igrao za hrvatsku reprezentaciju, uopće dobio radnu dozvolu u Velikoj Britaniji?

– Mojoj bivšoj supruzi Emily majka je Engleskinja, a otac Hrvat. U to vrijeme, 1999. godine, bio sam igrač Varteksa, a kako se moja tadašnja supruga željela vratiti kući u Englesku, a ja bio lud za njom, preselili smo se u London. Tamo sam upoznao jednoga nogometnog menadžera kojemu sam dao videokasete sa svojim nastupima i on mi je obećao pronaći angažman – kazao nam je Brković, pa nastavio:

- Prvi klub u Engleskoj bio mi je trećeligaš Leyton Orient. Uz pomoć svoga prijatelja Matea Beusana, dogovorio sam sastanak s Anđelkom Herjavcem i isposlovao odštetu od 35 tisuća funta. Kako mi je supruga imala britansko državljanstvo, imao sam uvjete za dobivanje radne dozvole. Čekao sam je četiri mjeseca i za to vrijeme sam trenirao u Londonu.

U dvije godine u Leyton Orientu skupio je 72 nastupa, potom je stigla ponuda Luton Towna.

– Bio sam na probi u Lutonu sedam dana, odigrao sam fenomenalno i dobio ugovor. To je klub u kojemu sam ostvario vrhunac karijere. U jednoj sezoni, 2004./2005., kada smo se iz League One plasirali u Championship, postigao sam 16 pogodaka i bio drugi najbolji strijelac među vezistima u Engleskoj u svim natjecanjima. Efikasniji od mene bio je samo Frank Lampard iz Chelseaja – prisjeća se Brković slavnih dana.

Bilo je, naravno, još priznanja na Otoku, majstorija o kojima se govorilo.

– U studenome 2002., u utakmici kupa za Luton Town protiv Stevenagea, postigao sam hat-trick za samo šest minuta, što je u to vrijeme bio drugi najbrži hat-trick u povijesti engleskog nogometa. A koju godinu kasnije, na otvorenju stadiona u Leicesteru, postigao sam gol škaricama koji je uvršten među 50 najljepših pogodaka u Engleskoj – kaže Brković, koji je posljednje dvije sezone karijere odigrao u dresu Millwalla.

Kakvo je natjecanje Championship?

– Championship je među najduljim i najzahtjevnijim ligaškim natjecanjima na svijetu. Ako nisi sto posto fokusiran, ako nisi stopostotni profesionalac, oni te tamo “pojedu”. Mnogi veliki klubovi koji su ispali iz Premiershipa željeli su ekspresni povratak u najjači razred pa su u Championshipu “zaglavili” i ne mogu naprijed. To je liga u kojoj nema favorita, zadnji na ljestvici u stanju je iznenaditi prvoga, publika je na svim stadionima bučna, žestoka, nabrijana, nigdje se ne možeš opustiti i računati na sigurne bodove – dodao je Brković.