Je li ovo Jakirovićev sastav za Grčku? Trenera Dinama muči 'vječna' dilema, evo o čemu se radi

Zakuhalo je u Dinamovom loncu pobjeda. I to opasno, jer u zadnjih 11 utakmica kroz tri natjecanja plavi ne znaju za poraz. Od onog bolnog šamara na startu proljetne polusezone, kada je kroz Maksimir s 0:3 protutnjala Lokomotiva naredali su se isključivo pozitivni rezultati. Osam pobjeda i tri remija, zalog je to za ružičastu sferu pogleda u budućnost. Ipak, to je tako samo naoko, jer sezona u pravom smislu riječi još nije ni počela. Točnije, tek nakon skore reprezentativne pauze ulazimo u pravu završnicu, a rezultat je tako reći 0:0. Ili, bolje rečeno - 0:0:0. Jer, uz Dinamo, svoje šampionske snove ganjaju i Hajduk i vodeća Rijeka, a samo zagrebačka momčad ima tri fronta na kojima treba paralelno gurati.

Momčad Sergeja Jakirovića uslijed nešto lakšeg domaćeg rasporeda sada gleda prema Grčkoj. Ovoga puta nije ljetos kobna (po više aspekata!) Atena, već Solun, stadion Toumba i uzvratni ogled s PAOK-om u osmini finala Konferencijske lige. Dinamo brani 2:0 iz prvog ogleda, a sve navijače pritom najviše zanima kako će Jakirović posložiti momčad za tešku utakmicu koja je očekuje. Kažu da se pobjednička formacija ne mijenja, a tako bi, u najkraćim crtama moglo biti i ovoga puta.

Na vratima ponovno kreće Ivan Nevistić. Oko njegove pozicije problema nema, ustalio se mladić na vratima plavih baš kao i četvorka ispred njega. Jakirović je pronašao "francuski ključ", dobitnu kombinaciju u kojoj su na stoperima donedavno zaboravljeni Bernauer, odnosno Theophile, čovjek koji se jesenas vratio pomoći tada grogiranom i uspavanom Dinamu. Na bočnim obrambenim pozicijama se također ništa ne bi trebalo mijenjati. Desno je standardan Ristovski, a lijevo će ordinirati Mauro Perković.

Dirati dvojac u samoj sredini terena nakon sjajnih ostvarenja kroz veljaču i ožujak ne bi bilo posve uputno. Tako da će Josip Mišić i Petar Sučić biti "šestice" i u Solunu. Sučić je fascinirao sve u prvom dvoboju na Maksimiru, njegovih 13 pretrčanih kilometara mnogi vide ključnim detaljem te utakmice. S njima u tercet može i Martin Baturina. Dinamova desetka pokazala je što je u stanju napraviti ulaskom s klupe protiv Slaven Belupa za vikend. Još jedna takva partija plavog dragulja ponovno bi ga lansirala u nogometnu orbitu.

Kad je riječ o krilima, e tu je kod Sergeja Jakirovića, vjerujemo, prisutna "vječna dvojba". Netko bi pomislio, i dobro da je tako. Jer, što kada se u puni ritam vrate recimo, Mahir Emreli i Luka Stojković. Pa još k tome i igrači koji primarno nisu krila, ali su dio ofenzivne trojke poput Lukasa Kačavende, pa i Marka Roga. E onda će to biti košmar za trenera plavih. Ovako, na lijevo je dvojba između Hoxhe i Vidovića, na desno pak trener odmjerava između Kaneka i Špikića. Dojam nam govori da će par ofenzivnih krila biti Hoxha - Špikić, iako je ta konstatacija najpodložnija tome da bude kriva.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Za kraj, mjesto je rezervirano za heroja maksimirske publike. Ono što Bruno Petković radi ove sezone, poglavito ovog proljeća spada u red najboljeg od najboljeg. Prvi strijelac Konferencijske lige, miljenik navijača, netko tko zna i može baš u ovakvim, teškim utakmicama kakva će zasigurno biti u Solunu. Uloga Kulenovića su one sekundanata, ali ne smije ih se isključiti ni iz kakve jednadžbe, naročito onda ako dođe do kakvih produžetaka i/ili jedanaesteraca.

Podsjetimo, Europu ove polusezone ne mogu igrati Fran Brodić, Arijan Ademi i Pierre-Gabriel, dok su uz već spomenute Kačavendu, Stojkovića, Roga i Emrelija ozlijeđeni još Moharrami i Perić.

Dinamo brani dva razlike, u grotlu Toumba stadiona na kojem je ljetos u kvalifikacijama KL igrao i Hajduk. Iskustvo, ono europsko, kakvog Dinamo ima napretek bit će od vitalnog značenja. A onda, iskaže li se ono u pravom svijetlu, stići će i novo europsko četvrtfinale u Maksimiru. Tada će to biti i pravo, kalendarski gledano, Dinamovo proljeće.