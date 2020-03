Je li naš kapetan ovo zaslužio? Španjolci Modrića izbacili iz svih planova!

Real Madrid pobjedom nad Barcelonom vratio se na prvo mjesto prvenstvene ljestvice, a u toj utakmici minute je dobio i naš Luka Modrić u dresu madridskog kluba, doduše ne od prve minute, ali ulaskom je pokazao kako je u stanju smiriti igru i povezati redove kraljevskog kluba.

U Ligi prvaka Real će imati teži zadatak jer su u prvoj utakmici osmine finala na svom stadionu izgubili od Manchester Cityja 2:1 i time se doveli u tešku situaciju tako da je lako moguće da se od njih oprostimo već u ovoj fazi natjecanja.

To je bio povod uglednom španjolskom listu AS da se pozabavi budućim izgledom Realove svlačionice za koju tvrde da će već iduće sezone doživjeti drastične promjene.

AS: Real Madrid are always thinking about the present & also planning for the next 5 years and what a team then might look like.



Maybe Haaland? They also have potential stars like Reinier, Jovic, ASENSIO, Rodrygo, Brahim etc. They are all part of a Madrid team of the future. pic.twitter.com/gZccA1bAcB