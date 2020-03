S 18 godina napustio Hrvatsku, ostvario američki san, morao ga ugostiti i Trump

Mladi Splićanin Borna Gojo doveo je Hrvatsku u vodstvo s 1:0 prvog dana kvalifikacijskog dvoboja s Indijom u Davisovu kupu. Iako je protiv sebe imao bolje plasiranog tenisača, i to za više od 100 mjesta, 22-godišnji Gojo (277. na ATP listi) uspio je slaviti u prvom meču zagrebačkog dvoboja s Indijom u ovogodišnjim kvalifikacijama za završni turnir Davisova kupa u Madridu. Splićanin je za nepuna dva seta svladao Prajnesha Gunneswarana, 132. tenisača svijeta, sa 3:6, 6:4, 6:2 i tako stigao do svoje prve pobjede u hrvatskom dresu (u trećem susretu, nakon poraza od Nadala i Rubljova). Marin Čilić kasnije je povećao vodstvo i Hrvatska je stigla na korak do ukupne pobjede.

A tko je Borna Gojo koji je današnjom igrom oduševio gledatelje i koji je pokazao da hrvatski tenis ima snažnog asa za budućnost.

Borna dolazi iz Splita s kultnih Firula na kojima su ponikli i još neki od hrvatskih teniskih velikana kao što su Nikola Pilić, Željko Franulović, Goran Ivanišević i Mario Ančić. Oni su svoje prve teniske korake napravili na Firulama, a Borna zna da će morati još puno toga napraviti da bi, kako je rekao u Madridu prošle godine, "ušao u istu rečenicu s njima". No, on sasvim sigurno ima dobre uzore, svjetske teniske zvijezde, i iz nekadašnjeg i iz sadašnjeg sastava reprezentacije. U tom smislu posljednji zajednički treninzi s Marinom Čilićem u Zagrebu bit će mu od velike koristi u njegovim budućim nastupima na turnirima.

Neke detalje o Borni rijetki znaju. Kao to da ga je u Ovalni ured primio američki predsjednik Donald Trump.

Jeste li zadovoljni svojom profesionalnom karijerom? Trenutačno ste 277. na ATP listi, što nije daleko od vašeg najboljeg plasmana i 264. mjesta. A na listi igrača do 23 godine čak ste 52. na svijetu.

– Sezona je relativno dobro počela. Imao sam manjih problema s ozljedom prepona, ali sada je sve u redu. A rezultati? Moglo bi se reći da su pristojni (dva četvrtfinala na challengerima - nap.a.), ali mogli su biti i bolji. Ja na neki način još uvijek prolazim kroz neko učenje i privikavanje na profesionalnu sezonu. Ovo mi je prvi put da od početka igram na profesionalnim turnirima i da nisam imao sveučilišnih obveza. Vjerujem da će rezultati doći, a najvažniji cilj ove sezone mi je uhvatiti napokon kvalifikacije na nekom od Grand Slam turnira – napominje Borna koji je odlučio zamrznuti stipendiju na američkom sveučilištu Wake Forest (300.000 USD na četiri godine) i godinu dana prije svršetka studija potpuno se posvetiti profesionalnoj karijeri.

– Kad sam s 18 godina - a bio sam tada između 600. i 800. mjesta na ATP listi, što i nije loše - odlučio prihvatiti američku stipendiju jedna od dobrih strana te ponude bila je mogućnost da se stipendija može zamrznuti. Mogao sam to učiniti već nakon jednog proljeća. No, ostao sam i mislim da nisam pogriješio. Svidio mi se život na sveučilištu, sazrio sam psihički i naviknuo se na život s više različitih obveza.

Nogomet mu je dosadio

A bili ste i uspješni, momčad je bila sveučilišni prvak SAD-a i za nagradu bili ste primljeni kod predsjednika Donalda Trumpa. Kako je to izgledalo?

– To iskustvo pamtit ću do kraja života. Ne pruža vam se tako često prilika da budete primljeni u Ovalni ured američkog predsjednika, jednoga od najmoćnijih ljudi svijeta. Trump je bio vrlo opušten, razgovarali smo o tenisu. koji on jako dobro poznaje, šalili se...

A kako ste vi uopće našli u tenisu?

– Rekao bih - slučajno. Zapravo sam počeo s nogometom, ali mi s vremenom dosadio, a i obitelj se preselila pokraj teniskih terena...

Na Firulama, naravno?

– Da, na Firulama, tamo je počela većina najpoznatijih splitskih tenisača. Najprije sam samo udarao lopticu u zid, a potom sam počeo trenirati ozbiljnije – prisjetio se mladi Gojo.

