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SLAVNI TRENER

Jose Mourinho se oprostio od Benfice, sada je jasno da preuzima Real Madrid

Benfica presents new coach Jose Mourinho
Foto: PEDRO NUNES/REUTERS
1/4
VL
Autor
Hina
10.06.2026.
u 15:00

"Igračima s kojima sam imao zadovoljstvo raditi upućujem svoju najiskreniju zahvalnost te želju za što većim osobnim i profesionalnim napretkom", dodao je.

Nogometni trener Jose Mourinho oprostio se u srijedu od Benfice s kojom je završio sezonu na trećem mjestu u portugalskom prvenstvu te je na korak do potpisivanja ugovora s Real Madridom.

“Zahvaljujem predsjedniku Ruiju Costi na prilici koju mi je dao u Benfici. Bila je čast i privilegij predstavljati ovaj klub", napisao je na društvenim mrežama 63-godišnji Portugalac.

"Igračima s kojima sam imao zadovoljstvo raditi upućujem svoju najiskreniju zahvalnost te želju za što većim osobnim i profesionalnim napretkom", dodao je.

Mourinho je u rujnu došao u klub iz Lisabona gdje je trenirao hrvatskog 22-godišnjeg napadača Franju Ivanovića.

Real Madrid, u kojem je bio trener od 2010. d0 2013., vjeruje da će s Mourinhom opet osvajati trofeje, nakon sezone bez ijednog osvojenog natjecanja.

"On je istinski madridist", rekao je Realov predsjednik Florentino Perez u nedjelju nakon što je na izborima dobio novi četverogodišnji mandat.

Real Madrid bi trebao platiti 15 milijuna eura Benfici za Mourinha jer je imao ugovor s lisabonskim klubom na još godinu dana, do 30. lipnja 2027. godine. U utorak navečer je priopćio da trener Alvaro Arbeloa više nije trener.

Španjolske novine AS i Marca izvijestile su da je Mourinho još u utorak bio u Madridu premda ga novinari nisu fotografirali u hotelu gdje je snimljen Realov generalni direktor Jose Angel Sanchez, zadužen za transfere.

Benfica je u srijedu izvijestila da je njen novi trener 48-godišnji Marco Silva. Portuglcu je istekao ugovor u engleskom prvoligašu Fulhamu.
Ključne riječi
Real Madrid Jose Mourinho

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