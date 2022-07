"Je li Bogdanović vaš magarac? Pa uzmite tog prokletog playa!' Pogledajte Acinu izjavu zbog koje bi Rađa mogao otići

"Što god mi napravili, što god hrvatski klubovi rade, sve uvijek ovisi o reprezentaciji i njezinim rezultatima. Ona generira atmosferu i sve druge ključne procese u hrvatskoj košarci", rekao je Aco Petrović u ekskluzivnom video intervjuu za Večernji list povodom propasti Cibone i akcije koju je bivši igrač i dužnosnik pokrenuo da spasi kultni zagrebački klub.

Samo dva dana kasnije, stigla je potvrda da Aco ne griješi.

Reprezentacija je u borbi za SP doživjela debakl u Sloveniji, utakmica je praktički trajala deset minuta, a svi koji su gledali, preostale tri četvrtine žele zaboraviti. Težak poraz izazvao je žestoke reakcije i pokrenuo bitke koje već dugo tinjaju u hrvatskoj košarci. Zato znamo da Aco Petrović nije slučajno Večernjem listu u razgovoru o Ciboni dao ovakvu ekskluzivu:

"Imam saznanja, zatvorio sam neki krug indicija i sad ću vam dati jednu ekskluzivu: Hrvatska razmišlja o dovođenju američkog razigravača"

Ako znamo da Dino Rađa, koji u praksi vodi Savez i reprezentaciju uz svog pobočnika i predsjednika Stojka Vrankovića, odbija čuti za ideju o dovođenju stranih igrača na poziciju koju Hrvatska ne može dovoljno kvalitetno popuniti još od raspada Jugoslavije, jasno je da ni Acin tajming nije slučajan.

Mnogi bi pričekali da Hrvatska odigra ključne utakmice, pa se potom upustili u analizu stanja, ali ne i Aco. On odlazi korak dalje i govori o kadroviranju u reprezentaciji te bez uvijanja ističe da Rađa ne zaslužuje biti na svojoj poziciji.

"Iako je Rađa nepopustljiv kada je riječ o stranom playu te je na nesreću na toj poziciji, ja mislim da će se stvari uskoro promijeniti. Smatram da je velika greška što već nismo doveli stranca na mjesto koje je prazno. Svjesni su da imaju posloženu reprezentaciju od 'dvojke' do 'petice' i da je ovo zadnja šansa da Bojan Bogdanović nešto napravi s reprezentacijom. Pa uzmite onda tog prokletog playa!", kazao je Aco.

Kako Aco zna, a Rađa ne zna?

Dino Rađa jutros je za Večernji list ponudio znakovit odgovor:

"Samo Hrvat može igrati za Hrvatsku, reprezentacija je pitanje časti. Dok sam ja tu, na to neću pristati, a ako Stojko Vranković i drugi ljudi iz Saveza na to pristanu, ja ću se zahvaliti. Neću pristati na stranca čak ni kad nam taj jamči medalju. Za Hrvatsku mogu igrati samo Hrvati"

Čelni čovjek hrvatske košarke nije demantirao Acinu ekskluzivu. S njim ne želi ni u istu rečenicu dok je živ.

Ako Aco zna, a Rađa još ne zna što će Hrvatska odlučiti, znači li to da u hrvatskom savezu imamo nekakvu paraorganizaciju?

"Rađa govori svoje, ja nemam ništa s tim. Njega se pita, a on govori ono što misli. Nema paraorganizacije, ali neki ljudi su postali svjesni da Hrvatska za pravi rezultat mora uzeti stranog stabilnog playa. Također svjesni su kolika bi šteta bila potratiti Bogdanovića. Ako ne odemo na SP, onda nas nema ni na Olimpijskim igrama, a to znači da je Euro koje dolazi Babino potencijalno zadnje prvenstvo s Hrvatskom. Zbog njega vrijedi makar pokušati, je li on magarac kad sve ove godine zbog Hrvatske tako prima udarce na sebe..", objasnio je Petrović.