Dino Rađa poručio što misli o Aci i najavio odlazak ako dovedemo stranca! 'Samo Hrvati mogu igrati za Hrvatsku'

Nakon što je bivši izbornik Aleksandar Petrović najprije u ekskluzivnom razgovoru za Večernji list kazao 'kako ima saznanja da strani play uskoro postaje član reprezentacije", a jutro nakon teškog poraza hrvatske reprezentacije protiv Slovenije i na svom twitter profilu napisao da po hitnoj proceduri u reprezentaciju treba dovesti stranca na poziciji razigravača te da treba ukinuti Stručni savjet i sve ovlasti prebaciti na Upravni odbor i predsjednika Hrvatskog košarkaškog saveza, čuli smo se s predsjednikom Stručnog savjeta Dinom Rađom:



- Ne želim polemizirati s Acom preko medija. S njim u životu ne želim biti u istoj rečenici. On ima svoje poglede, a ja svoje. Ne zanima me što on ima za reći, uostalom neka dođe na moje mjesto pa neka onda priča. Osim toga, ja imam 55 godina i zar stvarno netko misli da ću promijeniti mišljenje po pitanju stranca. U reprezentaciji mogu igrati samo košarkaši koji su Hrvati a to kupovanje je varanje. To je moj čvrst stav i ja ću radije otići nego na to pristati.