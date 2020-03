Javio se prvi trener koji želi naslijediti Bjelicu na klupi Dinama

I prije negoli je nastupila kriza u Dinamu, kao da je imao neko šesto čulo za ono što se sprema, nekadašnji Mamićev bliski suradnik Romeo Jozak u televizijskoj emisiji Sport nedjeljom nagovijestio je kako želi postati Dinamov trener.

– Dinamo izgleda dobro. Ovo što je napravljeno u zadnjih 12 mjeseci spektakularan je rezultat koji je dobrim dijelom posljedica kvalitetne baze koju je napravila škola, posljedica organizacije kluba, financijske neovisnosti, sazrijevanja igrača, pa i neprodavanja igrača jer nije bilo financijske panike, a naravno, trebalo je malo i sreće. Onda je došao Bjelko koji je svoj segment napravio jako, jako kvalitetno, tu nema dileme. Činjenica je, kao i u vrijeme koronavirusa, da se dogodio neki ''plato'', pa onda postupno i neki pad. Tako je i u Dinamu. Realno je da se događa neki pad; malo zbog zasićenja, igrači bi, htjeli mi to reći ili ne, željeli naplatiti svoje usluge. U Dinamu su ispunili svoju ambiciju, otišli su jako daleko u Ligi prvaka i traže neki transfer. Iz tog razloga možda su im misli malo ''s druge strane''. E sad, Europsko prvenstvo nije sad na ljeto, nego sljedeće, ambicija nije tu pred vratima, nego dvoja vrata dalje... Vidjet ćemo. Nije situacija svakidašnja, ali prilagodit ćemo se svi, pa tako i igrači. Dinamo je postao brend, ne samo kao nogometna škola nego i kao klub, što mi je jako, jako drago – kazao je Jozak.

Vidite li se jednoga dana dana na klupi Dinama?, pitao ga je voditelj.

– Naravno, to sam rekao nekoliko puta. Volio bih to jer sam Hrvat, a onda i dinamovac. Ako Bog da zdravlja, doći će i to, siguran sam, iako u svojim godinama imam veliku ambiciju napraviti i više od klupe Dinama – naglasio je Jozak.