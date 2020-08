Javio nam se oboljeli Zubčić: Čini se da je korona posvuda, sreća da su mi roditelji na moru

Na dan kada je registriran dosad rekordan broj zaraženih koronavirusom u Hrvatskoj, među tih 180 novooboljelih našla su se i dva najbolja hrvatska skijaša.

Nakon što su se vratili s kondicijskih priprema iz Delnica, Filip Zubčić i Istok Rodeš doznali su da su pozitivni i da su razvili COVID-19 pa su istog časa morali prekinuti s pripremama za novu sezonu.

- Po dolasku s priprema malo sam "zakurio" preko noći. Kako smo ovih dana trebali krenuti na pripreme u švicarski Saas Fee odlučio sam otići na testiranje nakon kojeg se pokazalo da sam pozitivan. Premda on nije imao neke naglašene simptome, testirao se i moj trening-partner i česti cimer Istok Rodeš nakon čega je i njegov test bio pozitivan - ispričao nam je Filip Zubčić čudeći se od kuda nam prije ta informacija.

Nažalost, koronavirus brzo se širi, pa tako i informacije o zaraženima pa smo pitali Filipa da li su on i Istok, dok su bili u Delnicama, odlazili u kakve noćne klubove ili slična mjesta.

- Nemam pojma gdje smo mi to mogli pokupiti. Obojica smo bili na moru no to je bilo prije tri tjedna. Prije više od dva tjedna ja sam bio na Pašmanu, a Istok je bio doma pa smo se našli u Delnicama i odradili planirano. Čini se da je korona svugdje iza ugla i da je možete pokupiti u restoranu, na benzinskoj crpki, u trgovini...

Srećom, dečki su u naponu snage pa će oni to brzo preboljeti, no problem je u usporavanju ritma.

- Najgore mi je što sada dva tjedna moram biti doma, a u to vrijeme trebao sam biti na snijegu a i već sam se zaželio skijaških treninga. No, neće mene ništa zaustaviti. Kada mi to liječnici dopuste, kod kuće ću nastaviti s treninzima snage. Imam stacionarni bicikl a za dobar trening snage katkad su dovoljni i vlastito tijelo i volja.

Svoju karantenu Istok će odraditi kod kuće u Varaždinu, a Filip isto tako u svom zagrebačkom domu.

- Sreća je da su mi roditelji na moru - ističe Filip koji se nada još jednoj uspješnoj skijaškoj sezoni.

A da vas podsjetimo, riječ je o trećem veleslalomašu svijeta koji je, doduše, svoju medalju primio poštom radi već dobro poznatih produepidemijskih razloga.