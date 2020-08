Draženova mama demantirala Nikolinu Ristović i progovorila o Novaku Đokoviću

Neki dan javila nam se gospođa Biserka Petrović, pomalo žalosna što nije došla u priliku da jednom od najvećih košarkaša svih vremena ne uruči poklon. Naime, odmah nakon dolaska u Split Magic Johnson se navodno raspitivao za mogućnost kupnje suvenira s likom Dražena Petrovića, hrvatskog košarkaškog velikana protiv kojeg je taj slavni američki košarkaš imao priliku igrati. I to ne samo pod svodovima NBA dvorana nego i na olimpijskom parketu u Barceloni.

Zajedno u Kući slavnih

Osim toga, Magic Johnson i Dražen Petrović iste su godine uvršteni u Košarkašku kuću slavnih. Magic uživo, a Dražen posmrtno pa ih povezuje i pripadnost istoj klasi HOF-a (Hall of Fame). A s obzirom na to kakvu je susretljivost i strpljivost ta velika sportska zvijezda pokazala – gotovo nikoga nije odbio za slikanje ni na jednoj jadranskoj lokaciji koju je obišao – zacijelo mu ne bi teško pao ni susret s majkom ponajveće europske košarkaške legende. Tim više što bi ga ona dočekala otvorena srca i punih ruku. Da ironija bude još veća, superluksuzna jahta “Aquilla” na kojoj je Magic odsjeo, u jednom se trenutku usidrila u Prokljanskom jezeru, odakle je Magic krenuo u obilazak Skradina i Nacionalnog parka Krka. A baš na obali tog jezera, u Bilicama odnosno u zaseoku Šparadićima, ljeti obitava Biserka Petrović zajedno sa suprugom Joletom.

– Na imanju u čijem posjedu je bio još moj pradjed, imamo jednu kućicu. Samo da su me obavijestili kada će Magic doći u Šibenik ili u Skradin, ja bih nešto poduzela. Uostalom, na raspolaganju imam i prijateljev čamac.

Ne vjerujemo da bi Magic odbio ideju susreta s Draženovom mamom pa čak i odlaska u šibenski stan odnosno u posjet Draženovoj spomen-sobi u čijoj je neposrednoj blizini i Draženov kip. A zamislite samo koliku bi promotivnu snagu za šibenski turizam imala slika Magica Johnsona pored statue zamišljenog dječaka s košarkaškom loptom na Baldekinu. Nažalost, neki domaći agent – a takve turisti s deluxe jahta za lokalne izlete obično angažiraju – ili nije dovoljno informiran ili nije bio spreman za dodatni napor. No, zato se takvo što Goranu Ivaniševiću, organizatoru zadarskog Adria Toura, nije dogodilo. Da bi uveličao prigodu, naš slavni tenisač poslao je automobil po Biserku Petrović kako bi je najbolji svjetski tenisač Novak Đoković mogao upoznati.

– Prva je ideja bila da Novak dođe u Šibenik i obiđe muzej, no kako je zbog one košarke ta ideja otpala, Goran je poslao automobil po mene. Novaku sam poklonila Draženov dres i kapu i ta je slika otišla u svijet. Kasnije su Novaka počeli napadati zbog toga što se na turniru zarazilo nekoliko tenisača, a čovjek je htio najbolje. Kada se saznalo da je i on zaražen, morala sam i ja na 14 dana u izolaciju i sve dok se nije pokazalo da sam negativna bila sam u strahu za supruga koji je invalid. Novak je za taj susret, očito, bio spreman pa je mami Petrović uzvratio darom:

– Darovao mi je reket s potpisom koji će u Draženovu muzeju dobiti počasno mjesto.

Muzej se proširuje

A Muzejsko-memorijalni centar Dražen Petrović uskoro će se proširiti.

– Muzej se rasprostire na 380 četvornih metara, a kako smo potpisali ugovor za proširenje, dobit ćemo još nešto više od 90 kvadrata i taj dio muzeja, kroz interaktivne sadržaje, bit će namijenjen djeci. Na njima svijet ostaje, njih treba upoznavati s djelom onih koji su otišli. Uostalom, i ove će se godine, 10. rujna, u Muzeju održati dodjela Nagrade Dražen Petrović koju dobivaju najuspješniji i najtalentiraniji mladi hrvatski sportaši kadetskog i juniorskog staža.

Kada je u Zagrebu, Biserka je gotovo svakodnevno u Muzeju jer stanuje u neboderu na Novoj cesti. Na 10-15 minuta hoda od Muzeja.

– Suprug i ja živimo u Draženovu stanu, na 14. katu, i tu smo bili i za vrijeme zagrebačkog potresa i tijekom karantene.

Kad smo već kod nekretnina, gospođi Biserki zasmetala je jedna netočna informacija iz priče o neugodnostima koje su voditeljica Nikolina Ristović (djevojački Pišek) i njezin suprug Vidoje Ristović doživjeli u Kaštelima.

– Javili su mi prijatelji da je Nikolina za neki medij izjavila da njezin suprug većinu godine provodi u Hrvatskoj i da u Zagrebu ima unajmljenu kuću Biserke Petrović. Prije svega, nije riječ o mojoj nekretnini, ali ni o kući, već o stanu na Gornjem gradu koji iznajmljuju moj sin Aleksandar i njegova supruga Jadranka.