Javila se žena koja je Cristiana Ronalda hranila hamburgerima

Cristiano Ronaldo nedavno je gostovao u emisiji Good Morning Britain. Portugalska zvijezda u velikom intervjuu prisjetila se jednog zanimljivog detalja iz svoje mladosti.

– Imao sam 12 godina i bio sam bez novca. Igrao sam i živio s vršnjacima iz drugih dijelova Portugala. Bilo mi je jako teško bez obitelji. Sjećam se da je tamo bio McDonald's u kojem smo dobivali ostatke hamburgera koji nisu prodani. U njemu je radila jedna žena, zvala se Edna, a tamo su bile još dvije djevojke. Želio bih ih pronaći, nadam se da će mi ljudi pomoći – kazao je Cristiano Ronaldo.

Svoju želju podijelio je s fanovima na društvenim mrežama i krenula je potraga za ženama koje su ga u dječačkim danima hranile hamburgerima. I jedna žena se javila. Paula Leca jedna je od njih koja je Ronaldu i ostalim dječacima donosila hamburgere. Nada se pozivu za večeru.

– Dječaci bi došli ispred restorana i kada bi ostalo nekoliko hamburgera, naš menadžer bi nam dao dopuštenje da ih damo njima. Jedan od njih bio je i Cristiano Ronaldo, najplašljiviji među njima. Oni su dolazili gotovo svaku večer – otkrila je Paula za radio Renascencu.

