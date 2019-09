Ronaldo kakvog se rijetko viđa: Vidio pokojnog oca pa se slomio pred kamerama

Cristiano Ronaldo gostovao je kod Piersa Morgana u emisiji Good Morning Britain na ITV-u, a tijekom intervjua dogodila se neočekivan situacija.

Britanski voditelj mu je pokazao video u kojem Portugalčev pokojni otac s ponosom priča o njemu. Ronaldo je briznuo u plač pred kamerama te je otkrio što ga je dovelo do te reakcije.

- Nije me vidio kada sam postao najbolji na svijetu, kada sam primao nagrade. Nije vidio što sam postigao. Čitava je obitelj to vidjela, majka, braća, čak i najstariji sin. Ali otac, on nije vidio ništa - rekao je o svom ocu koji je umro od zatajenja jetre koja je bila posljedica alkoholizma.

Ronaldo je odrastao praktički samo s majkom. I danas, kada ima svoju vlastitu obitelj, nevjerojatno je povezan s njom. Portugalac je otac još dvoje blizanaca - Eve Marije i Matea, a najmlađu Alanu je dobio u vezi s Georginom Rodriguez.

