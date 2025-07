Javila se Sandra Elkasević: 'Imam samo jedan cilj do kraja godine, na dobrom sam putu...'

Sandra Elkasević polako diže formu kako se približava svjetsko prvenstvo u Tokiju, sredinom rujna. Na mitingu Dijamantne lige u američkom Eugeneu osvojila je treće mjesto u bacanju diska, s hicem 66,97 metara. Ispred nje su se plasirale dvije Amerikanke, Valarie Allman s hicem 70,68 metara što je novi rekord mitinga, te Cierra Jackson s hicem 67,82 metra što joj je osobni rekord kojeg je popravila za gotovo dva metra. Allman je rekord mitinga preotela upravo Sandri koja ga je držala punih 11 godina.

- Jako sam zadovoljna ovim nastupom u Americi. Bacila sam najduži hitac ove sezone, samo tri centimetra manje od 67 metara. To je samo dokaz da sam na dobrom putu, da dižem formu postepeno i da ću biti prava na svjetskom prvenstvu. Odlično se osjećam, tehnički sam bacanje digla na razinu više. To je tehnika koja mi omogućava duže hice. Naravno, ima tu još malo prostora za napredak. Do svjetskog prvenstva ima jako puno, gotovo dva mjeseca i sada je glavni cilj samo Tokio. No, još prije Tokija imam nastup na završnici Dijamante lige u Zürichu – rekla je Sandra Elkasević.

Nakon mitinga u Eugenu Sandra je ostala četvrta u ukupnom redoslijedu diska s 19 bodova. Ispred nje su Alman (32), Perez (24) i Van Klinken (23). Dobra stvar je da je Sandra prvi put ove sezone bila bolja od Van Klinken i Perez što znači da na svjetskom prvenstvu može očekivati borbu za jednu od medalja, a dobro je što je Sandra u Eugenu imala čak tri hica iznad 66 metara što se u dosadašnjem dijelu sezone nikad nije dogodilo. Malo je neobično da se na prvih pet mjesta svjetske rang liste u bacanju diska nalazi čak pet Amerikanki. Dobro, očekivano su tamo Allman i Tausaga koje imaju svjetske medalje, ali odjednom su se pojavile Ulrich (23 godine), Fraley (25), Jacobs (29) i Jackson (23). Sandra se sigurno ne boji tih silnih Amerikanki jer ionako na svjetskom prvenstvu mogu nastupiti samo dvije.

- Kad god dođem u Eugene osjećam se dobro i uvijek tamo želim napraviti što bolji rezultat. Granica od 70 metara mi je cijele godine na umu, tako da sam zahvalna što sam to mogla prebaciti baš ovdje, na domaćem terenu. Vraćam se ovdje za mjesec dana kako bi nastupila na prvenstvu SAD-a koje je ujedno i izborno za svjetsko prvenstvo – rekla je Valerie Allman koja još uvijek nema naslov svjetske prvakinje.

U Eugeneu 2022. godine bila je treća, a u Budimpešti 2023. godine druga. Ali, ima dva olimpijska zlata (Tokio i Pariz), a četiri puta za redom je ukupna pobjednica u bacanju diska na Dijamantnoj ligi.