Oglasili se čelnici Falklandskih Otoka, zahtijevaju oštru kaznu za Argentinu: 'Nažalost, nismo iznenađeni'

Argentinska nogometna reprezentacija plasirala se u finale Svjetskog prvenstva pobjedom nad Engleskom od 2:1. Riječ o dva povijesna rivala, ponajviše zbog sukoba oko Faklklandskog Otočja iz 80'-ih godina prošlog stoljeća. Nažalost, neki argentinski nogometaši odlučili su pozornicu Svjetskog prvenstva iskoristiti za slanje neprimjerene političke poruke.

Tako su nakon utakmice podigli transparent na kojem je pisalo "Falklandski Otoci su argentinski". Njihova poruka naišla je na oštre reakcije u Velikoj Britaniji pa je tamošnji ministar Peter Kyle jučer izjavio "Svjetsko prvenstvo možda nije naše, ali Falklandski Otoci definitivno jesu". Jučer navečer, oglasili su se i čelnici Falklandskih Otoka te oštro osudili potez Argentinaca.

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- Vlada Falklandskih otoka razočarana je – iako, nažalost, ne i iznenađena – time što je argentinska nogometna reprezentacija odlučila baciti ljagu na rezultat sinoćnjeg polufinala Svjetskog nogometnog prvenstva, utakmice u kojoj Falklandski otoci ionako nisu sudjelovali. Ipak, nikome nije novost da su stanovnici Otoka 1982. godine bili žrtve agresivne invazije koja je mnoge traumatizirala. Stoga je transparent koji je sinoć istaknula Argentina bio posebno neosjetljiv za mnoge stanovnike Falklandskih Otoka - piše u vladinom priopćenju.

- Službena je politika vlade Falklandskih otoka da ne želimo uplitanje politike u sport. Isto tako, ne želimo da se Otoci i njihovi stanovnici koriste kao sredstvo političkog nadmetanja u svakom razgovoru o Engleskoj i Argentini. Pozdravljamo izjavu potpore koju je jutros dala vlada Ujedinjenog Kraljevstva. Kako je istaknuo ministar gospodarstva Peter Kyle, jedno od temeljnih načela Svjetskog prvenstva jest odvojenost politike od nogometa. Nadamo se da će FIFA ispuniti svoje obećanje o držanju politike podalje od sporta te sankcionirati svako takvo ponašanje u skladu s vlastitim pravilima - zaključili su.

Zakonodavna skupština Falklandskih Otoka, demokratski zabrano tijelo koje ih predstavlja, poslalo je pismo FIFA-i i pritom ju pozvala na djelovanje.

"Nakon pobjede Argentine, članovi argentinske reprezentacije istaknuli su natpis „Falklandski Otoci su argentinski”, što je predstavljalo jasnu političku poruku vezanu uz suverenitet nad Falklandskim otocima. Također su se pojavile snimke nastale nakon utakmice Argentine i Egipta na kojima argentinski igrači u svlačionici pjevaju pjesme o Falklandskim otocima. Razočarani smo ovakvim postupcima, iako nažalost nismo iznenađeni, jer ovo nije prvi takav incident: FIFA je 2014. godine kaznila Argentinski nogometni savez s 20.000 funti zbog sličnog ponašanja.

Stanovnici na koje ovaj čin utječe imaju jasno definiran demokratski stav. Falklandski otoci su raznolik britanski prekomorski teritorij koji samostalno upravlja svojim poslovima i financira se; u tom svojstvu sudjeluju na međunarodnoj razini u sportu, znanosti i humanitarnom radu.

Na referendumu o našem političkom statusu održanom 2013. godine, 99,8 % stanovnika Falklandskih otoka glasalo je za ostanak u statusu britanskog prekomorskog teritorija, uz izlaznost od približno 92 % i pod neovisnim nadzorom međunarodnih promatrača.

Argentina je 1982. godine izvršila invaziju na Falklandske otoke, što je dovelo do neprijateljske okupacije koja je trajala 74 dana. Događaji iz tog rata ostavili su duboke tragove i traume kod stanovnika otoka, zbog čega politički potezi poput onih nakon utakmice djeluju osobito neosjetljivo prema narodu Falklanda. FIFA bi trebala imati na umu taj kontekst prilikom donošenja odluke.

Nogomet je prije svega sport; politika Vlade Falklandskih otoka jest da se politika ne miješa u sport, stoga podržavamo izjavu britanskog ministra Petera Kylea u tom smislu” - navodi se u pismu.