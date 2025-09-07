Jana i Roko oduševili mlade u finalu i sami su bili sudionici ove sportske priredbe

Preko 500 mladih atletičara iz 11 hrvatskih gradova okupilo se na atletskom stadionu Sloboda u Varaždinu na finalu 13. izdanja Erste Plave lige.

U uzbudljivom i napetom natjecanju, pobjedu je odnijela ekipa iz Zagreba, nadmašivši domaćine iz Varaždina. Predsjednik atletskog kluba domaćina, AK Sloboda Varaždin, Stjepan Smernjak, istaknuo je velika sportska imena koja su potekla iz Varaždina, od Sare Kolak do današnjih svjetskih juniorskih prvaka.

Svim natjecateljima poželio je dobrodošlicu i da uživaju u natjecanju. Natjecanje je otvorio gradonačelnik Varaždina, Neven Bosilj, startajući prvu utrku. Poželio je dobrodošlicu svim natjecateljima te istaknuo:

- Ovo je dom Roka i Jane, koji su ovdje također osvajali Erste Plavu ligu. Želim da njihov put slijede i svi ovi mladi sportaši, jer je put sporta najbolji izbor

Posebno oduševljenje na stadionu zavladalo je dolaskom Jane Koščak i Roka Farkaša, svjetskih juniorskih prvaka i nekadašnjih natjecatelja Erste Plave lige.

Mladi atletičari pozdravili su Roka velikim pljeskom i poželjeli mu uspjeh na nadolazećem seniorskom Svjetskom prvenstvu u Tokiju.

- I danas bih se rado natjecala na Erste Plavoj ligi, to je natjecanje koje mi je ostalo u jako dobrom sjećanju. Nastupala sam u skoku u dalj i u bacanju kugle, tu sam postigla svoje prve atletske uspjehe i otada samo rastem.

Ovo je jako dobar start za sve atletičare i mislim da i oni koji su pobijedili, ali i oni koji su samo nastupili, ako nastave raditi mogu jednom doći i do medalja - rekla je Jana Koščak.

Roko Farkaš se osvrnuo na svoje početke:

- Poseban je osjećaj biti ovdje, baš ja sam na ovom stadionu trčao utrku na 60 metara. To je natjecanje koje mi je ostalo u sjećanju, a na Erste Plavoj ligi upoznao sam neke od najboljih prijatelja koji su mi to i danas.

Nadam se da će biti još više ovakvih korisnih natjecanja za djecu, jer ona otkrivaju talente, stvaraju uspomene i prijateljstva za čitav život - istaknuo je Roko.

Erste Plava liga ove se godine održala u 11 hrvatskih gradova: Puli, Zadru, Kninu, Rijeci, Čakovcu, Osijeku, Vukovaru, Makarskoj, Zagrebu, Varaždinu, a po prvi puta pridružio se i Sisak.

Organizatorica Erste Plave lige, Ivana Brkljačić, zahvalila je domaćinima na gostoprimstvu te Gradu Varaždinu na pomoći u organizaciji.

Naglasila je kako je u 13 sezona u Ligi nastupilo preko 48.000 natjecatelja, dodavši s osmijehom - iduće godine idemo još više, brže i jače

Finale Erste Plave lige još jednom je potvrdilo svoju ulogu najvažnijeg dječjeg atletskog natjecanja u Hrvatskoj, promičući prave sportske vrijednosti, razvoj mladih talenata i ljubav prema atletici.

Finale Erste Plave Lige održalo se u organizaciji AK Sloboda Varaždin i uz podršku Grada Varaždina. Važnu ulogu u njegovom razvoju imaju sponzori i pokrovitelji: Erste banka, Erste mirovinski fondovi, Ministarstvo turizma i sporta, Jadrolinija, Janaf, XIXO napitci, te 24sata.hr i JoomBoos.

Njihov kontinuirani doprinos omogućuje održavanje ovog natjecanja na nacionalnoj razini i pruža podršku djeci na njihovom sportskom putu.

Konačan redoslijed: Zagreb 861, Varaždin 756, Rijeka 719, Osijek 595, Zadar 581, Čakovec 566, Pula 509, Makarska 457, Sisak 435, Vukovar 391, Knin 316