Dva vatrena u lovu na Šukerov rekord. Kramarić i Perišić u utrci za prestižnu titulu

Andrej Kramarić već se s Farskih Otoka vratio s rekordom. Naime, on je prvi hrvatski golgeter koji je u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo dosegnuo dvoznamenkast broj, deset, te je u ovoj kategoriji najbolji hrvatski strijelac u povijesti. Drugo mjesto dijele Ivan Perišić i Luka Modrić s po osam pogodaka.

I naravno, svakim novim Kramarićevim, pa i Perišićevim pogotkom za Hrvatsku, počinje nova runda oklada: tko će od njih dvojice – Andrej s 35 ili Ivan s 36 pogodaka – dosegnuti Šukerovih 45? Hoće li uopće doći do smjene na vrhu poretka najboljih hrvatskih strijelaca, s obzirom na to je Ivan 36-godišnjak, a Andrej 34-godišnjak?

Dakle, pogledajmo unaprijed: Hrvatsku u kvalifikacijama za SP čeka još pet utakmica – dvije s Crnom Gorom, te po jedna s Češkom, Farskim Otocima i Gibraltarom. Skupina je lagana, nikad lakša, i budu li obojica pošteđena ozljeda, imat će priliku približiti se brojci 40. To bi mogao biti prvi ovogodišnji cilj i prvi preduvjet rekorda.

Crna Gora tek 77.

U 2026. godini sljedeće akcije bit će dvije prijateljske utakmice u ožujku, te potom najmanje jedna u lipnju, pa onda – Svjetsko prvenstvo. I tri zajamčene utakmice u skupini SP-a. Dakle, Ivan i Andrej imaju još 11 zajamčenih nastupa za Hrvatsku, od toga sigurno četiri utakmice sa suparnicima ispod 77. mjesta Fifina redoslijeda – koje u ovom trenutku drži Crna Gora.

Pogledajmo kakvom su dinamikom zabijali naši golgeteri i kako su rasporedili pogotke. Ni Šuker, ni Perišić, ni Kramarić nisu postigli pogodak u svojim debijima za Hrvatsku. Šuker i Kramarić upisali su se u strijelce u svom drugom nastupu, dok je Perišić led probio tek u 16. nastupu.

Šuker je svojih 45 pogodaka postigao u 69 nastupa, od toga je čak 12 postigao iz jedanaesterca. Do onog genijalnog pogotka protiv Irske u Zagrebu za 1:0 (6. rujna 1999.) Davorov najdulji niz bez pogotka bio je četiri utakmice, ali onda je nakon spomenute Irske zapao u nezapamćenu krizu i apstinirao u čak devet utakmica zaredom. Posljednji pogodak za Hrvatsku postigao je u prijateljskoj utakmici s BiH u Rijeci, u travnju 2002. godine. Taj pogodak bio mu je 14. u prijateljskim susretima, dakle u natjecateljskim je postigao ukupno 31 pogodak. Šukerov hendikep u odnosu na Kramarića i Perišića je taj što u njegovo vrijeme nije bilo Lige nacija.

Međutim, najbogatiji Šukerov ulov za Hrvatsku nisu bile prijateljske utakmice, nego kvalifikacije za Europsko prvenstvo u kojima je postigao čak 16 pogodaka. Perišić 9, Kramarić 8.

Ivan Perišić prvijenac je postigao protiv Belgije u rujnu 2012. godine, a njegov golgeterski vrhunac rekordni je učinak na velikim natjecanjima, ukupno deset pogodaka: 6 na SP-ima, 4 na EP-ima. Kramarić tu ima ukupno četiri, a Šuker devet pogodaka.

Perišić nije igrao za reprezentaciju između rujna 2023. i lipnja 2024. godine propustivši šest utakmica. To razdoblje uklopilo se u onu najdulju Ivanovu golgetersku sušu, od prosinca 2022. (Japan u Dohi) i ožujka 2025. godine (Francuska u Splitu). Ivan nijedan od svojih od svojih 36 pogodaka nije postigao iz jedanaesterca. Samo je jednom pucao kazneni udarac za Hrvatsku, protiv Mađarske u Splitu u listopadu 2019., i tada mu ga je obranio vratar Gulácsi.

Dva zabio iz 11-erca

Andrej Kramarić samo je dva puta za Hrvatsku zabio iz kaznenog udarca, protiv Francuske (2022.) i Nizozemske (2023.) u Ligi nacija, a najveću golgetersku sušu proživljavao je od listopada 2020. (Švedska) do listopada 2021. (Slovačka), odnosno u tih godinu dana nije se upisao u strijelce u 13 utakmica u nizu. Kada govorimo o nizovima, Andrej je u kvalifikacijama za SP 2026. bio strijelac u tri utakmice zaredom: protiv Gibraltara i Češke po dva, protiv Farskih Otoka jedan pogodak.

Pogledajmo na kraju tko su najbolji strijelci u nekim od najznačajnijih europskih reprezentacija: u engleskoj je to Harry Kane sa 75 pogodaka, u talijanskoj pokojni velikan Gigi Riva s 35, u francuskoj Olivier Giroud s 57 (i ugrožava ga Mbappé s 50), u njemačkoj selekciji rekorder Klose ima 71 pogodak, u nizozemskoj su Van Persie i Depay izjednačeni su po 50, u španjolskoj vodeći je David Villa s 59, a u portugalskoj Cristiano Ronaldo sa 138 pogodaka – po čemu je apsolutni i nedodirljivi svjetski rekorder. Najbolji strijelac reprezentacije Brazila je Neymar sa 79, a Argentine Messi sa 114 pogodaka.

Zanimljivost je kako je Erling Haaland u listopadu 2024. godine sa samo 24 godine postao najbolji norveški strijelac u povijesti. Trenutačno ima 43 pogotka na kontu i pred sobom barem još deset godina karijere. Cristiano Ronaldo je s 25 godina bio dosegnuo "samo" 25 pogodaka za Portugal.