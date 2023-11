Jakirovićeva utakmica istine, od Viktorije jednostavno ne smije izgubiti

Dosta trenera reklo nam je iz svog iskustva: "Postoje samo dvije vrste trenera, oni koji su već dobili otkaz i oni koji će ga tek dobiti."

U ovom trenutku trener Dinama Sergej Jakirović ima podršku, dobio ju je deklarativno i od Izvršnog odbora kluba u ponedjeljak. No jasno je da zbog dosadašnjih rezultata Jakirović ne može mirno spavati, da će mu svaki novi kiks znatno srozati to povjerenje i da hitno mora početi pobjeđivati, i to u kontinuitetu. Jakirović je dosad ispustio više bodova gledajući europske i domaće utakmice od Bišćana, bolje rezultate od njega imali su i brojni drugi njegovi prethodnici pa su bili smijenjeni. Dobro je što je klub zasad ostavio Jakirovića i dao mu priliku da izvuče momčad iz tih loših partija, no zacijelo i on sam zna da svaki trener, a pogotovu u Dinamu, mora imati spremne putne torbe za iseljavanje iz maksimirske svlačionice.

GALERIJA Dinamo na teškom gostovanju u Varaždinu odigrao neriješeno

Zadnji im je čas

Iako je Dinamo u zadnjim sekundama utakmice u Varaždinu izvukao samo bod nakon asistencije Kaneka i pogotka Emrelija, u prilog Jakiroviću ide činjenica da su plavi u baroknom gradu odigrali jako dobro, igrom su "pregazili" domaćine, samo zbog neiskorištenih brojnih prilika, dvije vratnice, nisu stigli prvo do uvjerljivog vodstva, a onda i pobjede koja bi bila potpuno zaslužena. Na krilima te partije s optimizmom su mogli jučer prije podne poletjeti za Češku na ogled četvrtog pretkola Konferencijske lige. Budu li igrali kao u Varaždinu, vjerujemo da će ostvariti dobar rezultat.

Ono što si plavi ne smiju dopustiti jest poraz od Viktorije. Već imaju dva poraza, od Ballkanija na Kosovu i Viktorije u Zagrebu i s novim porazom bili bi u velikim problemima. Tu utakmicu jednostavno ne smiju izgubiti, pobjeda bi bila super, ali i remi vjerojatno ne bi bio loš s obzirom na to da imaju još dvije utakmice do kraja igranja u skupini Konferencijske lige, s Astanom u Kazahstanu i Ballkanijem kod kuće.

VEZANI ČLANCI:

Igrači su stali uz trenera kad se počelo govoriti o njegovoj mogućoj smjeni pa, ako ga žele sačuvati i nastaviti s njim raditi, sad je zadnji čas da krenu s dobrim rezultatima. Već danas u Češkoj igrom trebaju pokazati da su uz svog stratega i njegov stožer jer za Jakirovića ovo je utakmica istine i sudbine.

U slučaju novog poraza ne bi preživio na mjestu prvog trenera, doduše, vjerujemo da ga ne bi smijenili iste večeri ili do vikenda i derbija s Rijekom. Za nekog novog bilo bi nemoguće pripremiti momčad za Rujevicu, u ovom trenutku ključnu utakmicu Dinama u HNL-u. Jakiroviću u ove dvije utakmice, s Viktorijom i Rijekom, trebaju pravi rezultati, u suprotnom neće morati raditi ništa u reprezentativnoj stanci, te će dane dobiti netko drugi da bi upoznao i složio momčad po svom ukusu. Reprezentativna stanka uvijek je najbolji trenutak za promjenu trenera i Jakirović zna da će mu se to vjerojatno dogoditi ne bude li uspjeha protiv Viktorije i Rijeke.

VEZANI ČLANCI:

Dvojba Vidović ili Špikić

Ako mu u prilog nakon maksimirskog poraza od Viktorije ide činjenica da su plavi došli do velike pobjede nad Lokomotivom, da su napunili mrežu Oriolika u kupu i da su jako dobro igrali u Varaždinu, onda mu život otežavaju kadrovski problemi. Prije svega to je izostanak Brune Petkovića koji još ne trenira s momčadi i nije otputovao s momčadi, neće ga biti ni na Rujevici, a teško će pomoći i Daliću i Hrvatskoj u dvije utakmice kvalifikacija za Euro. Baš je Petković bio odličan protiv Viktorije dok je plave vodio Bjelica, u Plzeňu je sjajno asistirao Olmu koji je maestralno zabio, u uzvratu u Maksimiru zabio je i asistirao u 3:0 pobjedi i prolasku u osminu finala Europske lige. Jakirović ne može računati ni na Ademija i Théophilea koji nisu prijavljeni za europske utakmice, dok je u Zagrebu odlučio ostaviti Menala.

Dobro je što su mu se vratili donedavno bolesni i ozlijeđeni Špikić, Perić, Bernauer i Ljubičić. Za očekivati je da trener i nema nekakvih većih dvojbi, tek je upitno hoće li na lijevom krilu zaigrati Vidović koji u posljednje vrijeme nije u formi ili će tu biti oporavljeni Špikić.

VIDEO Utakmica koja bi mogla biti jako bitna za obje momčadi: Osijek i Hajduk susrest će se na Opus Areni