FOTO Teniska zvijezda jedva obuzdala obline u tijesnom bikiniju, reakcije pljušte: 'Mamice'

Američka teniska zvijezda Danielle Collins još je jednom pokazala zašto je jedna od najzanimljivijih figura na WTA Touru, kako na terenu, tako i izvan njega. Na svojem je Instagram profilu objavila fotografiju iz sunčanog Miamija na kojoj pozira u bordo bikiniju i prugastim hlačama širokih nogavica, uz jednostavan opis: "Miami… Te Amo". Njezin opušteni izgled odmah je izazvao lavinu reakcija, a među prvima se javila i njezina kolegica i sunarodnjakinja Coco Gauff, koja je ostavila tri emotikona vatre. Collins, poznata po agresivnom stilu igre i borbenom duhu, ovim potezom je podsjetila javnost da njezina karizma seže daleko izvan sportskih borilišta.

Iako je Miami domaćin jednog od najprestižnijih turnira, Collins ove godine nije na terenu kao natjecateljica. Zbog ozljede leđa morala je otkazati nastup, no u Miamiju je ipak prisutna u novoj ulozi - kao stručna komentatorica za Tennis Channel. Finalistica Australian Opena iz 2022. godine tako pokazuje da njezino poznavanje tenisa može doprinijeti i na drugi način, no čini se da joj medijska pažnja ne nedostaje. Njezina objava u kupaćem kostimu stigla je nedugo nakon što se našla usred javne prepirke s francuskim tenisačem Corentinom Moutetom.

Naime, Collins ga je tijekom televizijskog prijenosa optužila za dobacivanje i flertovanje, na što je on oštro reagirao na društvenim mrežama, tvrdeći kako ona izmišlja priče radi medijske pažnje. Ovaj sukob dodatno je skrenuo pozornost na njezin privatni život, nakon što je nedavno otkriven i njezin profil na aplikaciji za upoznavanje. Tamo je navela kako traži "tradicionalnog supruga" te da ne izlazi s muškarcima nižim od sebe, što je postalo predmetom rasprava.

Osim sportskih uspjeha i kontroverzi, Collins je zadobila simpatije javnosti i zbog svoje iskrenosti o zdravstvenim problemima. Otvoreno je govorila o borbi s endometriozom, zbog čega je nedavno odgodila planiranu mirovinu kako bi se posvetila procesu zamrzavanja jajnih stanica i planiranju obitelji. Njezina priča tako spaja sportsku snagu, medijsku eksponiranost i osobnu borbu, čineći je sportašicom koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.