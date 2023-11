Zekić: 'Imam više utakmica, nego treninga. Nikad nisam izgledao ovako loše protiv Hajduka'

Osijek i Hajduk u srijedu su odigrali odgođeni derbi 3. kola HNL-a. Na Opus Areni domaći je sastav izgubio rezultatom 0:1, a Hajduk je s nova tri boda zasjeo na čelo prvenstvene ljestvice i uzvratio Osječanima za poraz od prije dva tjedna. Na susret su se osvrnuli treneri momčadi.

"Prošlog vikenda sam mogao naći puno dobrih detalja, a za ovo prvo poluvrijeme danas se mogu samo ispričati navijačima. Neshvatljivo koliko smo bili bojažljivi, povlačili smo se, nismo spojili dva dodavanja. I onda kad misliš da si sve to preživio i da ćeš se presložiti na poluvremenu, u 43. minuti napravimo najveću moguću glupost, vraćamo loptu kroz centralu i Livaja zabije majstorski gol", započeo je Zoran Zekić.

"Drugo poluvrijeme mi daje nadu da možemo igrati bolji nogomet. Koliko je Hajduk od nas bio bolji u prvom toliko mislim da smo mi bili bolji u drugom dijelu. Nije bio plan da se tako spustimo u prvom dijelu, ali plan je jedno, a izvedba je drugo. Falio nam je igrač u centralnom dijelu terena, krilni igrači nisu dobro odradili svoj dio posla. Ja sam trener i preuzimam odgovornost za to", rekao je trener Osijeka.

"Moj dojam je da smo u drugom dijelu bili apsolutno bolji. Odmah smo imali kontru u 47. minuti iz kakve je Hajduk zabio gol. Bilo je još dosta takvih situacija, na kraju i Lovrićeva prečka, ali teško se vaditi kad uđeš u ovakvu utakmicu kako smo mi danas ušli", kazao je trener slavonske momčadi pa dodao:

"Čini mi se da imam više utakmica, nego treninga, ali ne treba tražiti alibi u tome. Treba prepoznati igračke kvalitete koje imamo, ali i naše probleme. Dosta je promjena trenera, velik broj igrača je stigao i sve to treba pohvatati. Imamo još pet utakmica, već je u subotu jako bitna utakmica protiv mlade momčadi koja nema prevelik pritisak. Treba razmišljati o tome, ali imat ću vremena, večeras vjerojatno neću ni spavati", izjavio je Zekić pa zaključio:

"Idemo se pripremiti za subotu, nadam se najboljem, a onda se nadam da ćemo u dva tjedna napraviti sve što smo dosad izanalizirali. Nekad to izgleda dobro, prve tri utakmice su bile dobre, u Gorici nisam bio previše nezadovoljan. Dugo sam trener u HNL-u i protiv Hajduka nikad nisam izgledao kako sam izgledao u prvom dijelu i to ne ide meni na čast. Morat ćemo analizirati što se tu dogodilo. Hajduk je to osjetio, imao je puno prostora i ispalo je kako je ispalo", zaključio je Zekić.

Vrlo važnu pobjedu Hajduka komentirao je i njihov trener, Mislav Karoglan. "Velika pobjeda za nas, bit će još i veća ako je potvrdimo protiv Varaždina. To je zadnja utakmica u ovom ciklusu i moramo pokazati da smo pravi. Čestitke momcima. Prvo poluvrijeme smo bili na visokom nivou, znali smo da će Osijek mijenjati formaciju u drugom dijelu i u 70. minuti sam prešao u romb i tu smo ih dobrim dijelom uspjeli zaustaviti. Tranziciju moramo igrati bolje", započeo je Karoglan.

"Maksimalno zaslužena pobjeda na stadionu kakav bi svatko poželio. Brz teren, lopta ide vrhunski. Hrvatski nogomet ima dodanu vrijednost kad igraš na ovakvim stadionima. Jako podcjenjujemo naše momke, ali u kakvim uvjetima radimo... Naši treneri su vrhunski treneri, naši igrači dobri su igrači i mislim da je vrijeme da prestanemo podcjenjivati Rudeš i druge ekipe jer to je naša vrijednost", rekao je osvrnuvši se igru svoje momčadi.

"Opet 1:0? Nikako prijeći taj jedan gol, ali i to pokazuje koliko smo snažni. Taj 1:0 te uvijek kopka kad si dobar. Protiv Rudeša možda nismo zaslužili drugi gol, a oni su zaslužili za 1:1, ali danas moram reći da smo zasluženo pobijedili. Treba to izdržati. Nekim igračima treba utakmica jer mislim da nisu fizički na nivou", rekao je trener Hajduka pa nastavio:

"Imamo relativno loše ulaske u drugo poluvrijeme već dugo. Teško je znati svaki odgovor za 10 dana, nisam toliko pametan čovjek. Radio sam rano prvu izmjenu, nismo ništa dobili, onda smo morali raditi još izmjena. Morali smo tako. Trebaš možda apsolvirati pritisak protivnika kroz posjed lopte, ali se bojiš. Ja želim igrati nogomet od vratara, od zadnje linije, možda će biti zvižduka, ali u tome ću ustrajati. Ovaj puta ću drugačije."

Osvrnuo se i na nekoliko pojedinaca u svojoj momčadi, a čestitao je i suparnicima te njihovom treneru.

"Diallo je podcijenjen, on je jako dobar igrač u fazi obrane. Da ima još i fazu napada, ne bi igrao kod nas. Sigura smo pokušali što više invertirati u sredinu, igrao je lažnog beka i bili smo dobri. Čestitke Osijeku, treba dati kredit Zekiću, igrali su dobro drugo poluvrijeme i ne bi bilo nezasluženo da su uzeli bod. Bojim se da Pukštasa ne potrošim jer se vraća iz ozljede, ali ovo je velika utakmica za velike momke. Ja Hajduk ne mogu zamisliti bez njega, to je profil igrača koji je posebno dobar u velikim utakmicama. Ne filozofira, malo se ubrza i tu je najbolji."

"Ova će nam pobjeda dati malo mira. Svaka utakmica je teška u ovoj ligi, imam izuzetan respekt prema svakom klubu. Varaždin kako igra i kakvu kvalitetu ima, može nam biti puno teže nego danas. Danas si se malo ispraznio i sada treba izvući tu utakmicu makar i na mišiće. Trebat će nam i pomoć publike da uspješno odemo na pauzu. Onda smo napravili posao", kazao je na kraju Karoglan.

