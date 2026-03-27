KVALIFIKACIJE

Jagušić uoči najtežeg ispita mlade reprezentacije: 'Vjerujem da smo favoriti'

Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina
27.03.2026.
u 19:45

“Sve je super u reprezentaciji, atmosfera je jako dobra. Naravno, mi koji smo novi trebamo se što prije uigrati i pokazati svoje kvalitete kako bi to maksimalno iskoristili."

Svi se nadamo da će atmosfera u Osijeku biti odlična i da će nas navijači gurnuti prema tri boda, rekao je Adriano Jagušić, hrvatski nogometni U21 reprezentativac prije utakmice protiv Turske u utorak.

Osječka Opus Arena bit će domaćin kvalifikacijskog ogleda za odlazak na Europsko prvenstvo između Hrvatske U21 i Turske U21, dva sastava koja su vodeća na ljestvici svoje skupine. Turska trenutačno drži prvo mjesto s 11 bodova i utakmicom više, dok je Hrvatska druga s bodom manje.

Dvoboj u utorak počinje u 17.30 sati, a ranije tijekom kvalifikacija ogled ove dvije momčadi u Trabzonu je završio bez pobjednika 1-1.

“Dolje u Trabzonu smo cijelu utakmicu dominirali i onda primili taj nesretan pogodak iz moje pogreške. No, brzo smo se vratili u utakmicu. Sada igramo na domaćem terenu, očekujem veliku podršku s tribina i vjerujem da smo favoriti”, rekao je Adriano Jagušić, jedan od najboljih igrača Hrvatske U21, donedavni član Slaven Belupa, a sada dio grčkog Panathinaikosa.

“Sve je super u reprezentaciji, atmosfera je jako dobra. Naravno, mi koji smo novi trebamo se što prije uigrati i pokazati svoje kvalitete kako bi to maksimalno iskoristili. Još se privikavamo, ali kroz trening ili dva sve će sjesti na svoje mjesto. Pozivam sve navijače da dođu i očekujemo ih u što većem broju“, dodao je Jagušić.

Hrvatska U21 dosad je odradila vrlo uspješan kvalifikacijski ciklus, bez poraza i uz jedan remi. U posljednjem susretu Hrvatska je slavila u gostima kod Mađarske 2-0, a prethodno je uvjerljivo pobijedila Litvu 4-0 i Ukrajinu 1-0.
