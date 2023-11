FOTO Divljanje navijača na Pampasu. Torcida sprejem šarala po novom stadionu

Hajduk je u odgođenoj utakmici 3. kola HNL-a pobijedio Osijek na Pampasu rezultatom 0:1 . Strijelac odlučujućeg pogotka bio je Marko Livaja u 42. minuti. Ovim je rezultatom Hajduk pretekao Rijeku i ponovo zauzeo prvo mjesto na prvenstvenoj tablici, a istovremeno vratio Osijeku za poraz na Poljudu prije dva tjedna.

Hajduk je u prvome poluvremenu izgledao bolje, ali promašili su puno prilika. Osijek se probudio u drugome poluvremenu i nije prestajao napadati, ali momčad Zorana Zekića nije mogla doći do izjednačenja kojim bi uzela barem jedan bod.

GALERIJA Hajduk slavio Osijeku! (0-1) 'Bijeli' se golom Livaje vratili na vrh ljestvice

Nekoliko zanimljivih prizora dogodilo se i izvan terena, na tribinama. Nadglasavale su se navijačke skupine klubova, domaća Kohorta i splitska Torcida. U jednom su trenutku navijači Osijeka postavili transparent s natpisom "Mentalitet Splita - ništa kontra Tita".

08.11.2023🇭🇷Torcida Split spray paints “Torcida Split” on glass in away end at Osijek https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/8TpdHSLrRE