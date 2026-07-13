Jakirović otkrio koje igrače iz HNL-a i reprezentacije želi u Hullu: Čeka ga najteži posao u karijeri

Hrvatski stručnjak Sergej Jakirović okupio je momčad prošlog tjedna nakon zasluženog odmora. Prošle sezone senzacionalno je izborio plasman u Premier ligu nakon što su predviđanja za Hull City govorile kako ih čeka borba za ostanak u Championshipu. Nova sezona Premiershipa počinje 22. kolovoza, a Tigrovi u prvom kolu dočekuju Manchester United.

O očekivanjima za sljedeću sezonu Jakirović je govorio u intervjuu za Germanijak.

- Treba biti realan. Čeka nas jako teška borba. Gledao sam malo brojke i vidiš da su Burnley i Leeds imali po sto bodova u Championshipu, a onda Burnley u Premier ligi završi s 22. To ti sve govori. Imaju već bazu, ulože ogroman novac i opet je razlika brutalna. Danas i slabije ekipe vrijede 250 do 300 milijuna eura, a mi smo oko 80 jer smo izgubili neke igrače - započeo je pa dodao:

A gdje su sada oni senzori koji su Hrvatsku izbacili sa SP-a?! Oglasili su se samo nama Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Nemamo prostora za pogreške. Moramo složiti najbolju moguću ekipu u tim okvirima i onda se potući s jačima i bogatijima. Dat ću sve od sebe da ostanemo u ligi jer iskreno, ne mogu se zamisliti da ispadnem. Bit će to najteži izazov u mojoj karijeri, ali spreman sam na to.

Otrkio je i koje bi igrače iz HNL-a volio vidjeti u dresu Hulla:

- Ima nekih igrača s kojima smo već odradili razgovore, ali novi moment je promjenio neke stvari. Novi čovjek u klubu ima nove ideje, svoje kontakte i možda će dovesti bolje igrače. Recimo, iz HNLa smo stavili na listu Tonija Fruka i Rokasa Pusktasa. Ovoga puta nismo Arbera Hoxhu kojeg sam htio ranije.

Rekao je i kako se nada kako bi mogao dovesti i jednog hrvatskog reprezentativca:

- I Marco Pašalić mi je opcija za desno krilo. Volim reći da su to igrači u koje imam maksimalno povjerenje. Koji će skakat sa zgrade na glavu ako treba. No, to ne znači da bi doveo nekoga samo zato što se znamo i jer smo sunarodnjaci. To niti pod razno. Uglavnom, poštuje se klupska hijerahija i za svako ime treba biti konsenzus u klubu. Vidjet ćemo.