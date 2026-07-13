Sutrašnji dan u Vijeću EU u Bruxellesu neformalno se po kuloarima opisuje kao Super Tuesday, super utorak za pregovore o proširenju: na sastancima Corepera, tj. Odbora stalnih predstavnika u kojem sjede veleposlanici 27 država članica, u petak je dogovoreno da će sutra Ukrajina i Moldavija otvoriti drugi pregovarački klaster u mjesec dana, Albanija će zatvoriti tri, a Crna Gora dva pregovaračka poglavlja. Europska komisija i niz država članica, među kojima i najveće, poput Francuske, Španjolske, Italije i Njemačke, željele su da se takav velik dan za pregovore o proširenju upotpuni prvim pomakom Srbije nakon četiri godine stagnacije njezinih pregovora.
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'SLIJEPA TOČKA'
Ako su Grci blokirali Makedoniju zbog imena onda mi moramo tako sa Srbijom. Ta država je glavni remetilački faktor u jugoistočnoj Europi.