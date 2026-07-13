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13.07.2026. u 07:30

Hrvatska je i prije 19 mjeseci bila jedina država članica koja nije bila spremna podržati zatvaranje Poglavlja 31 s Podgoricom

Sutrašnji dan u Vijeću EU u Bruxellesu neformalno se po kuloarima opisuje kao Super Tuesday, super utorak za pregovore o proširenju: na sastancima Corepera, tj. Odbora stalnih predstavnika u kojem sjede veleposlanici 27 država članica, u petak je dogovoreno da će sutra Ukrajina i Moldavija otvoriti drugi pregovarački klaster u mjesec dana, Albanija će zatvoriti tri, a Crna Gora dva pregovaračka poglavlja. Europska komisija i niz država članica, među kojima i najveće, poput Francuske, Španjolske, Italije i Njemačke, željele su da se takav velik dan za pregovore o proširenju upotpuni prvim pomakom Srbije nakon četiri godine stagnacije njezinih pregovora.

Ključne riječi
Hrvatska Srbija Vijeće Europe

Komentara 3

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PE
Pentagon
08:06 13.07.2026.

Ako su Grci blokirali Makedoniju zbog imena onda mi moramo tako sa Srbijom. Ta država je glavni remetilački faktor u jugoistočnoj Europi.

18
188
07:37 13.07.2026.

Sve je to predstava za javnost. Plenki radi kako mu kažu gazde iz EU.Nema Plenki kapacitet da nešto odluči sam.

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