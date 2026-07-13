Ješe o situacijama koje su obilježile Svjetsko prvenstvo: 'Nisam vidio odluku protiv velike reprezentacije'

Svjetsko prvenstvo 2026. najviše ćemo, nažalost, pamtiti po kontroverznim sudačkim i FIFA-inim odlukama. Jedna od onih koja je obilježila prvenstvo je ona da se poništi crveni karton Folarinu Balogunu nakon intervencije Donalda Trumpa. Afera 'cablegate' s utakmice Norveške i Engleske. O svemu je u HRT-ovoj emisiji 'Americana' govorio Vedran Ješe.
- Izgubili su povjerenje gledatelja nakon poništenog crvenog kartona Baloguna i svaka odluka ide na štetu slabijih. Još nisam vidio nijednu odluku koja je bila protiv velike reprezentacije - rekao je.Norveški izbornik ogorčen zbog ove sudačke odluke: 'Lopta je pala ravno s neba'
Situacije se dotaknula i Tihana Nemčić Bojić koja kaže da FIFA mora biti puno transparentnija. Kao primjer je navela utakmicu Norveške i Engleske te famozni kontakt lopte s kablom koji drži kameru prije izjednačujućeg pogotka Engleske.
- Norveškoj bi bilo puno lakše da su odmah objavljeni podaci senzora i sinkronizirane snimke iz svih kutova. FIFA nas je dovela u situaciju da u svemu sumnjamo - rekal je i dodala kako bi VAR u tim situacijama morao odmah reagirati i javnosti ponuditi konkretne dokaze zašto je odluka donesena.
Ješe smatra da je problem prerastao samu igru i suđenje te istaknuo Trumpov politički utjecaj kod Balogunovog crvenog kartona.
- Nogomet je bio sport siromašnih i sport iz ljubavi, a danas je postao sport bogatih. Izgubila se ona prva vrijednost zbog koje smo se svi počeli baviti ovim sportom - rekao je pa dodao kako do kraja prvenstva očekuje bolje suđenje jer su na turniru ostale samo velike reprezentacije.
Ovo natjecanje plastično dokazuje da je FIFA interesna grupacija, ili udruga, kojoj je glavni i primarni cilj lova!