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SUDAČKI SKANDALI

Ješe o situacijama koje su obilježile Svjetsko prvenstvo: 'Nisam vidio odluku protiv velike reprezentacije'

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Norway v England
Dylan Martinez/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
13.07.2026.
u 08:35

Norveškoj bi bilo puno lakše da su odmah objavljeni podaci senzora i sinkronizirane snimke iz svih kutova. FIFA nas je dovela u situaciju da u svemu sumnjamo

Svjetsko prvenstvo 2026. najviše ćemo, nažalost, pamtiti po kontroverznim sudačkim i FIFA-inim odlukama. Jedna od onih koja je obilježila prvenstvo je ona da se poništi crveni karton Folarinu Balogunu nakon intervencije Donalda Trumpa. Afera 'cablegate' s utakmice Norveške i Engleske. O svemu je u HRT-ovoj emisiji 'Americana' govorio Vedran Ješe.

- Izgubili su povjerenje gledatelja nakon poništenog crvenog kartona Baloguna i svaka odluka ide na štetu slabijih. Još nisam vidio nijednu odluku koja je bila protiv velike reprezentacije - rekao je.

Norveški izbornik ogorčen zbog ove sudačke odluke: 'Lopta je pala ravno s neba'

Situacije se dotaknula i Tihana Nemčić Bojić koja kaže da FIFA mora biti puno transparentnija. Kao primjer je navela utakmicu Norveške i Engleske te famozni kontakt lopte s kablom koji drži kameru prije izjednačujućeg pogotka Engleske.

- Norveškoj bi bilo puno lakše da su odmah objavljeni podaci senzora i sinkronizirane snimke iz svih kutova. FIFA nas je dovela u situaciju da u svemu sumnjamo - rekal je i dodala kako bi VAR u tim situacijama morao odmah reagirati i javnosti ponuditi konkretne dokaze zašto je odluka donesena.

Ješe smatra da je problem prerastao samu igru i suđenje te istaknuo Trumpov politički utjecaj kod Balogunovog crvenog kartona.

- Nogomet je bio sport siromašnih i sport iz ljubavi, a danas je postao sport bogatih. Izgubila se ona prva vrijednost zbog koje smo se svi počeli baviti ovim sportom - rekao je pa dodao kako do kraja prvenstva očekuje bolje suđenje jer su na turniru ostale samo velike reprezentacije.
Ključne riječi
suđenje Norveška nogometna reprezentacija SP 2026. Vedran Ješe

Komentara 1

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okvardz1949
08:42 13.07.2026.

Ovo natjecanje plastično dokazuje da je FIFA interesna grupacija, ili udruga, kojoj je glavni i primarni cilj lova!

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