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PRAZNOVJERJE NA DJELU?

Argentina ima poseban zahtjev pred utakmicu s Engleskom: Već su se obratili FIFA-i

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Argentina v Switzerland
Foto: Denny Medley/REUTERS
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
13.07.2026.
u 11:28

Budući da će Engleska službeno biti domaćin, Argentina se nada da će moći nastupiti u svojoj rezervnoj tamnoplavoj garnituri

Branitelj naslova Argentina u polufinalu Svjetskog prvenstva igrat će s reprezentacijom Engleske. Riječ o povijesnom rivalstvu s obzirom na političke sukobe ove dvije zemlje u prošlosti oko Falklandskih otoka. Utakmice Engleske i Argentine uvijek su bile neke od najzanimljivijih na prvenstvima na kojima su se igrale, a isto se očekuje i ovaj put.

Zanimljivo je kako se Argentinski nogometni savez uoči utakmice obratio FIFA-i sa zanimljivim zahtjevom. Budući da će Engleska službeno biti domaćin, Argentina se nada da će moći nastupiti u svojoj rezervnoj tamnoplavoj garnituri. U njoj su na ovom Mundijalu igrali samo protiv Jordana i u tom su susretu slavili s 3:1.

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Njihova želja možda ima i element praznovjerja. Naime, Argentina je u rezervnoj garnituri protiv Engleske do sada igrala dva puta na Svjetskim prvesntvima i oba puta slavila (1986. i 1998.). Argentinski prugasti plavo-bijeli dresovi ne bi trebali stvarati problem u samoj utakmici budući da će Englezi igrati u potpuno bijeloj kombinaciji. Možda je zato baš sreća razlog njihove želje da igraju u tamnoplavom.

Konačna odluka trebala bi biti donesena u utorak, dan prije samog polufinala s Engleskom.
Ključne riječi
FIFA zahtjev SP 2026. Engleska nogometna reprezentacija argentinska nogometna reprezentacija

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