Argentina ima poseban zahtjev pred utakmicu s Engleskom: Već su se obratili FIFA-i

Branitelj naslova Argentina u polufinalu Svjetskog prvenstva igrat će s reprezentacijom Engleske. Riječ o povijesnom rivalstvu s obzirom na političke sukobe ove dvije zemlje u prošlosti oko Falklandskih otoka. Utakmice Engleske i Argentine uvijek su bile neke od najzanimljivijih na prvenstvima na kojima su se igrale, a isto se očekuje i ovaj put.

Zanimljivo je kako se Argentinski nogometni savez uoči utakmice obratio FIFA-i sa zanimljivim zahtjevom. Budući da će Engleska službeno biti domaćin, Argentina se nada da će moći nastupiti u svojoj rezervnoj tamnoplavoj garnituri. U njoj su na ovom Mundijalu igrali samo protiv Jordana i u tom su susretu slavili s 3:1.

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Njihova želja možda ima i element praznovjerja. Naime, Argentina je u rezervnoj garnituri protiv Engleske do sada igrala dva puta na Svjetskim prvesntvima i oba puta slavila (1986. i 1998.). Argentinski prugasti plavo-bijeli dresovi ne bi trebali stvarati problem u samoj utakmici budući da će Englezi igrati u potpuno bijeloj kombinaciji. Možda je zato baš sreća razlog njihove želje da igraju u tamnoplavom.

Konačna odluka trebala bi biti donesena u utorak, dan prije samog polufinala s Engleskom.