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'IZVUKLI SMO SE'

Bivši engleski reprezentativac stao na stranu Norveške: 'Ovo je problem sa svim tim smećem'

Screenshot/X
VL
Autor
Večernji.hr
13.07.2026.
u 11:06

Senzor se nije oglasio, a lopta je udarila žicu. Ako lopta može dirati nečiju kosu i senzor to registrira, trebao bi biti super osjetljiv

Pogodak Judea Bellinghama u utakmici četvrtfinala Svjetskog prvenstva protiv Engleske podigao je puno prašine u svjetskim nogometnim medijima. Igrač madridskog Reala zabio je za izjednačenje u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Snimke su kasnije pokazale kako je lopta ranije u akciji dirala kabel koji drži kameru iznad travnjaka te je igra u tom trenutku trebala biti prekinuta.

Svoje mišljenje o cijeloj situaciji dao je bivši engleski vratar Ben Foster u svom podcastu 'Fozcast':

Kako je moguće da se Hrvatskoj uključio senzor u lopti, a Engleskoj nije? Stiglo je novo objašnjenje

- Ovo je po meni problem s cijelim ovim smećem. Više-manje mogu birati koju će odluku donijeti na kraju. Senzor se nije oglasio, a lopta je udarila žicu. Ako može dirati nečiju kosu i senzor to registrira, trebao bi biti super osjetljiv - rekao je aludirajući na situaciju s utakmice Hrvatske i Portugala kada je vatrenima poništen izjednačujući pogodak jer je Igor Matanović kosom dirao loptu.

- VAR suci to mogu vidjeti, jedino što trebaju je vratiti snimku - nastavio je bivši vratar s osam nastupa za tri lava.

- Postoji pravilo koje kaže da ako lopta udari predmet van terena, cijela akcija mora krenuti ispočetka. Toliko je jednostavno. Izvukli smo se u toj situaciji.
Ključne riječi
Engleska nogometna reprezentacija SP 2026. Ben Foster

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