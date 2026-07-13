Bivši engleski reprezentativac stao na stranu Norveške: 'Ovo je problem sa svim tim smećem'

Pogodak Judea Bellinghama u utakmici četvrtfinala Svjetskog prvenstva protiv Engleske podigao je puno prašine u svjetskim nogometnim medijima. Igrač madridskog Reala zabio je za izjednačenje u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Snimke su kasnije pokazale kako je lopta ranije u akciji dirala kabel koji drži kameru iznad travnjaka te je igra u tom trenutku trebala biti prekinuta.

Svoje mišljenje o cijeloj situaciji dao je bivši engleski vratar Ben Foster u svom podcastu 'Fozcast':

Kako je moguće da se Hrvatskoj uključio senzor u lopti, a Engleskoj nije? Stiglo je novo objašnjenje Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ovo je po meni problem s cijelim ovim smećem. Više-manje mogu birati koju će odluku donijeti na kraju. Senzor se nije oglasio, a lopta je udarila žicu. Ako može dirati nečiju kosu i senzor to registrira, trebao bi biti super osjetljiv - rekao je aludirajući na situaciju s utakmice Hrvatske i Portugala kada je vatrenima poništen izjednačujući pogodak jer je Igor Matanović kosom dirao loptu.

- VAR suci to mogu vidjeti, jedino što trebaju je vratiti snimku - nastavio je bivši vratar s osam nastupa za tri lava.

- Postoji pravilo koje kaže da ako lopta udari predmet van terena, cijela akcija mora krenuti ispočetka. Toliko je jednostavno. Izvukli smo se u toj situaciji.