Jakirović se oglasio nakon potopa Dinama: Ovo je teška katastrofa. Ne znam smijemo li kazniti igrače

Nogometaši Dinama doživjeli su rezultatsku katastrofu na otvaranju proljetnog dijela HNL-a. Lokomotiva je šokirala plave s tri gola Duje Čopa. Bijesni navijači Dinama izviždali su svoje ljubimce i tražili odlazak Sergeja Jakirovića. S ovakvom igrom teško će se uključiti u lov na prvo mjesto i obranu titule.

- Prvo bih se ispričao svim navijačima Dinama, svima kojima Dinamo nešto znači, ovo nije ni blizu što smo htjeli. ovo je katastrofa, podbacili smo u svim segmentima igre. Da mi je rekao da ćemo poslije priprema ovako izgledati... Teški podbačaj, naša najgora večer, čestitam Lokomotivi na dobroj i efikasnoj utakmici - rekao je Sergej Jakirović.

- Prve dvije akcije smo mi imali, pa onda šok. Primili smo dva gola, imali smo neshvatljive reakcije, čak i cijelu utakmicu. Preuzimam odgovornost, ja sam taj istureni, nemam problema s tim. Moram analizirati utakmicu, iskreno popričati, ovo nema smisla. Ima puno do kraja, ali moramo pokazati kvalitetu. Mentalno stanje mora biti bolje. Ništa nije ukazivalo na ovo. Da nam se ovo dogodilo jesenas OK, ali ovo mi je sada velika nepoznanica.

- Šokiran sam. Ne mogu reći da me to ne dira, naravno da me dira. Nema tu opravdanja. Meni čak nije ni bitno jesmo li izgubili jer ću ih izgubiti još 500 u karijeri, ali smeta mi način. Ne znam možete li igrače kazniti jer će se javiti sve žive udruge - kazao je trener plavih.