VIDEO Debakl Dinama na Maksimiru: Duje Čop hat-trickom uništio hrvatskog prvaka! (0:3)

Nastavak hrvatske nogometne sezone otvoren je velikim iznenađenjem. U odgođenom susretu 4. kola SuperSport HNL-a Lokomotiva je na stadionu Maksimir pobijedila Dinamo sa 3-0 ugrozivši ambicije "Modrih" u borbi za naslov prvaka. Junak susreta bio je Duje Čop koji je "hat-trickom" potopio "Modre" golovima u 5., 7. i 87. minuti. Momčad Sergeja Jakirovića krenula je u lov na Hajduk, za kojim zaostaje sedam bodova, odgođenom utakmicom protiv Lokomotive. Trebali su Lokosi na Kranjčevićevoj dočekati 'Modre', ali zbog lošeg stanja travnjaka utakmica se igrala na stadionu Maksimir nakon zamjene domaćinstva. Golove možete pogledati OVDJE.

GALERIJA Lokomotiva šokirala Dinamo na Maksimiru

Dinamo je imao priliku probiti se na drugu poziciju te smanjiti zaostatak na četiri boda uz još jednu utakmicu manje, ali nije uspio. Lokomotiva je šokirala aktualnog hrvatskog prvaka s dva gola u prvih sedam minuta nakon čega se momčad Silvija Čabraje znalački obranila i u samoj završnici trećim golom potvrdila pobjedu. Dinamo je otvorio susret poletno i razigrano. "Modri" su u prve tri minute imali dvije lijepe prilike, oba puta je pucao Arijan Ademi. Prvi put pored gola, dok je u drugom pokušaju lopta završila u rukama Nikole Čavline. Međutim, već u petoj minuti Lokomotva je povela. Ubacio je Silvio Goričan iz slobodnog udarca, a Duje Čop glavom savladao Danijela Zagorca koji je mogao i bolje reagirati.

Dinamo praktično nije ni krenuo s centra, a opet je Čop zabio. Pogriješio je Josip Mišić u veznom redu, Goričan opet asistirao, a Čop majstorski savladao Zagorca za 2-0 nakon svega sedam minuta igre. Do nove prilike Dinama morali smo čekati do 29 minute kada je novo pojačanje Arber Hoxha povratnom loptom uposlio Brunu Petkovića, koji je loše pucao. U 37. minuti zaprijetio je i Takuro Kaneko, ali nije bilo prave opasnosti za suparnička vrata. Najbolju priliku u prvom dijelu Dinamo je imao u sudačkoj nadoknadi kada je u gužvi pucao Mauro Perković, ali je Čavlina sjajno reagirao.

Na startu drugog dijela Jakirović je u igru uveo još jednog napadača Frana Brodića, a dvije minute kasnije Dinamo je imao lijepu priliku, no Petković je promašio cijeli gol iz blizine. Dinamo je pojačao ritam i u nastavku se igralo praktički pred vratima Lokomotive. U 67. minuti gosti su opasno visjeli, Mišić je ubacio iz kornera, no kapetan Ademi je pogodio prečku. Sandro Kulenović i Robert Ljubičić bile su posljednje nade Sergeja Jakirovića da u ovoj utakmici može barem do boda nakon što su ušli 15 minuta prije kraja, međutim nije bilo pomaka.

U 87. minuti Špikić je mogao vratiti Dinamo u život, išao je sam na golmana, ali umjesto udarca, dodao je loptu u sredinu - nikome. U kontri koja je uslijedila Čop je trećim golom na utakmici zaključio priču. Hajduk vodi na ljestvici sa 41 bodom, Rijeka ima 35, a Dinamo 34 boda, no Rijeka i Dinamo imaju i susret manje. Lokomotova je šesta sa 24 boda. Na začelju je Rudeš sa svega četiri boda.