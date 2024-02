Jakirović: 'Možda Jarni ne smije navijati za Dinamo. Lovren? Nismo mi krivi, evo gdje je problem'

Nakon Brune Petkovića, koji je u svojoj izjavi žestoko okarakterizirao Roberta Jarnija, na istu je temu svoje mišljenje dao i Sergej Jakirović. Kulisa je bila ista, press-salon stadiona Benito Villamarin u Sevilli. Ondje je zagrebačka momčad imala konferenciju za medije uoči ogleda Betisa i Dinama što će u četvrtak od 21 sat početi u okviru šesnaestine finala Konferencijske lige.

Podsjetimo, Petković je bivšeg hrvatskog reprezentativca nazvao - klaunom. Jarni je u intervjuu za Večernji list rekao da će navijati za Betis, klub u kojem je proveo tri godine karijere.

"Doista je to rekao? Ako je tako rekao, ako to misli, onda je klaun! Ljudi koji predstavljaju hrvatsku državu, a ne navijaju za hrvatski klub, to su obični klauni. Slobodno to napišite! Čovjek koji navija protiv hrvatskog kluba u Europi, a Hrvat je, to je klaun.", rekao je Petković.

Trener Jakirović nadometnut će:

"Igrao je ovdje, srastao je s klubom, možda ne smije navijati za Dinamo, jer je igrao za Hajduk, haha. Ja uvijek navijam za hrvatske momčadi u Europi, meni je to normalno.", kazao je Jakirović.

No, valja se okrenuti Betisu, utakmici još jednoj u nizu koja bi mogla determinirati Dinamovo proljeće.

"Očekuje nas zahtjevna utakmica, protiv odlične momčadi, tehnički savršene, dobre organizacije igre i još bolje u tranziciji. Moramo biti jako oprezni, smanjiti međuprostore, kad osvojimo loptu, moramo biti okomiti i brzi, odlučni s loptom. Čeka nas veliki izazov, ovo je prvo poluvrijeme, ako možemo odgovoriti intenzitetom i energijom, imamo šanse. Da ne uđemo u run&gun nogomet, to bilo pogubno."

Možda je ovo Jakiroviću i zadnja utakmica, ako izgubi. Priča se i o tome...

Ne razmišljam negativno i na način da mi je to ključna utakmica, neshvatljivo osciliramo, svjestan sam problema, razgovaram s momčadi. Ali ovo je nova utakmica, želimo izaći motivirani, to je savršeno za prezentirati se dobro, kako bismo maksimalno otežali Betisu. Uvjeren sam da ćemo imati prilika, želimo ih iskoristiti. Ulazimo s najboljih 11 u ovom trenutku, imamo kadrovske probleme, pogotovo u zadnjoj liniji, vidjet ćemo što će biti s Ogiwarom i Ristovskim, Baturina je uvijek upitan, prije Lokomotive smo ga osposobljavali za utakmicu puna tri dana. On je dragulj, on će to biti, ali sad ima neke probleme."

Osvrnuo se Dinamov strateg i na pitanje oko (ne)dolaska Dejana Lovrena, odnosno ciparske mu alternative.

"Nismo mi krivi za propale transfere. Imali smo najbolju vjeru da mi završimo Lovrena, htio je i on, ali problem je bio raskid s Lyonom, to se nije moglo riješiti. Neki su igrači, pak, bili preskupi. Ovi koji su došli, bili su financijski prihvatljivi, imam dobre igrače, naravno da bih volio još bolje. Puno smo igrača gledali, ali ruke su nam bile vezane, zbog bubanja raznih svota, pumpanja cijena. Pogotovo je to izraženo u zimskom prijelaznom roku."

U kakvom je stanju Marko Rog i kad ga možemo očekivati?

"On je u jako dobrom stanju, sve operacije su dobro napravljene. Prošlo je šest mjeseci i tjedan dana od ozljede, on sam kaže da bi za najviše mjesec dana mogao biti maksimalno u treningu s momčadi."