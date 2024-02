Eksplozivna poruka Brune Petkovića: 'Ako to zaista misli, Robert Jarni je klaun! Slobodno to napišite...'

Trener Dinama Sergej Jakirović i napadač modrih Bruno Petković bili su dan uoči utakmice Betisa i Dinama u Konferencijskoj ligi gosti službene press-konferencije.

Petković se osvrnuo na intervju Roberta Jarnija kojeg je dao našem listu. U njemu je Jarni, među ostalim, izjavio da će kao bivši igrač Betisa "ali i hajdukovac u srcu navijati za Betis". Petkoviću se to baš i nije svidjelo.

"Doista je to rekao? Ako je tako rekao, ako to misli, onda je klaun! Ljudi koji predstavljaju hrvatsku državu, a ne navijaju za hrvatski klub, to su obični klauni. Slobodno to napišite! Čovjek koji navija protiv hrvatskog kluba u Europi, a Hrvat je, to je klaun.", rekao je Petković.

Inače, Jarni je u intervjuu za Večernji list najavio da će doći na Maksimir kao gost Betisa na uzvratnu utakmicu, a pozvan je i na sutrašnji dvoboj.

"Jaka su momčad, zahtjevan protivnik. Imat ćemo respekt sve do izlaska na teren. Budite uvjereni da će se i nas nešto pitati. Nameće se da ovu utakmicu igramo s malo pritiska, u situaciji u kojoj ne cvjetaju ruže, želimo pokazati snagu. Ali, mi smo Dinamo, nismo autsajderi, napravili smo puno dobrih rezultata. Ima padova i uspona, ali ne treba imati toliki respekt. Došli smo puni motiva, ostali smo dužni i sebi i navijačima i želimo ovdje nešto pokazati. No, samopouzdani smo, izvlačili smo se iz većih problema", nastavio je napadač Dinama.

Na novinarsko pitanje hoće li sutra zabiti Betisu rekao je:

"Nije mi cilj samo zabiti gol, ne gledam osobnu statistiku previše. Jedino zbog čega sam ovdje je da Dinamo pobijedi."