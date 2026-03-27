Hrvatski reprezentativni napadač Petar Musa, koji je dva puta pogodio okvir kolumbijskog gola u pobjedi od 2-1, rekao je kako će Hrvatska i protiv Brazila pružiti maksimum.

"Nije bilo lako, znali smo da su dobar protivnik i da će biti puno na lopti. Ali mislim da smo mi dobro odigrali, izdržali njihov pritisak te na kraju zasluženo pobijedili", izjavio je 27-godišnji Musa u obraćanju medijima.

Musa je ušao u igru u drugom poluvremenu pri rezultatu 2-1 pa dva puta uzdrmao okvir gola.

"Bio sam blizu pogotka, ali nema veze, bitno je da smo pobijedili i da se nitko nije ozlijedio", napomenuo je.

Zadovoljan je nastupom na Camping World Stadiumu pred 40.000 gledatelja, u prijateljskoj utakmici uoči Svjetskog prvenstva.

"Vidjeli ste koliko je njihovih navijača bilo. Igrali smo dobro, ali moramo ispraviti neke greške koje smo radili. Sve u svemu bilo je dobro, uspješno smo se branili", rekao je igrač kluba iz američkog MLS-a Dallasa.

Smatra da su bili kompaktni i opasni iz polukontre i kontre kada su osvajali loptu.

"To je bilo ključno. Sva jedanaestorica smo igrali i obranu i napad i zbog toga smo nagrađeni", dodao je.

Rekao je da su svi hrvatski reprezentativci u dobroj formi, da svaki igrač daje maksimum; "To se vidjelo na terenu", naglasio je.

Hrvatsku za četiri dana očekuje u Orlandu i prijateljska utakmica s Brazilom, koji je izgubio 1-2 od Francuske.

Sada ćemo se odmoriti i što bolje pripremiti za iduću utakmicu. Protiv Brazila ćemo pružiti maksimum i izvući što više iz tog susreta. Prijateljske su utakmice, ali za nas nema prijateljskih kada se igra za Hrvatsku. U svakoj utakmici želimo pobijediti zbog samopouzdanja", poručio je.

Krilni igrač Marco Pašalić, koji asistirao napadaču Igoru Matanoviću za pobjednički gol, rekao je da je nakon pobjede dobar osjećaj.

"Drago mi je da je reprezentacija došla ovdje i da sam je mogao ugostiti, dobra je klima, a i dobri uvjeti su bili. Bila je dobra utakmica s dobrim protivnikom", izjavio je 25-godišnji član lokalnog Orlando Cityja.

Rekao je da je utakmica s Kolumbijom bila bitna i za njega osobno da se može mjeriti s igračima visoke razini.

"Mislim da je to bilo uspješno danas", naglasio je.

Igrao je na desnoj strani, ali je rekao da igra na svim pozicijama koje mu izbornik namijeni.

"Igram srcem, za Hrvatsku", poručio je.