Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 164
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
FOTO Izvanredno stanje u Zagrebu: Ovo je 200 fotografija kaosa
Milanović se oglasio oko nevremena
FOTO/VIDEO Pogledajte kakav je snježni kaos zavladao cestama. Donosimo popis zatvorenih pravaca
VIDEO Pogledajte kako izgleda Maksimir nakon strašnog nevremena koje je poharalo Zagreb
Ako vam je stablo palo na automobil, možete tražiti naknadu štete. Evo kako i u kojim slučajevima to prolazi
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PETAR MUSA

'Vidjeli ste koliko je njihovih navijača bilo. Igrali smo dobro, ali moramo ispraviti neke greške koje smo radili'

Orlando: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Kolumbije
JC Ruiz/Sipa USA
VL
Autor
Hina
27.03.2026.
u 15:00

Musa je ušao u igru u drugom poluvremenu pri rezultatu 2-1 pa dva puta uzdrmao okvir gola

Hrvatski reprezentativni napadač Petar Musa, koji je dva puta pogodio okvir kolumbijskog gola u pobjedi od 2-1, rekao je kako će Hrvatska i protiv Brazila pružiti maksimum.

"Nije bilo lako, znali smo da su dobar protivnik i da će biti puno na lopti. Ali mislim da smo mi dobro odigrali, izdržali njihov pritisak te na kraju zasluženo pobijedili", izjavio je 27-godišnji Musa u obraćanju medijima.

Musa je ušao u igru u drugom poluvremenu pri rezultatu 2-1 pa dva puta uzdrmao okvir gola.

"Bio sam blizu pogotka, ali nema veze, bitno je da smo pobijedili i da se nitko nije ozlijedio", napomenuo je.

Zadovoljan je nastupom na Camping World Stadiumu pred 40.000 gledatelja, u prijateljskoj utakmici uoči Svjetskog prvenstva.

"Vidjeli ste koliko je njihovih navijača bilo. Igrali smo dobro, ali moramo ispraviti neke greške koje smo radili. Sve u svemu bilo je dobro, uspješno smo se branili", rekao je igrač kluba iz američkog MLS-a Dallasa.

Smatra da su bili kompaktni i opasni iz polukontre i kontre kada su osvajali loptu.

"To je bilo ključno. Sva jedanaestorica smo igrali i obranu i napad i zbog toga smo nagrađeni", dodao je.

Rekao je da su svi hrvatski reprezentativci u dobroj formi, da svaki igrač daje maksimum; "To se vidjelo na terenu", naglasio je.

Hrvatsku za četiri dana očekuje u Orlandu i prijateljska utakmica s Brazilom, koji je izgubio 1-2 od Francuske.

Sada ćemo se odmoriti i što bolje pripremiti za iduću utakmicu. Protiv Brazila ćemo pružiti maksimum i izvući što više iz tog susreta. Prijateljske su utakmice, ali za nas nema prijateljskih kada se igra za Hrvatsku. U svakoj utakmici želimo pobijediti zbog samopouzdanja", poručio je.

Krilni igrač Marco Pašalić, koji asistirao napadaču Igoru Matanoviću za pobjednički gol, rekao je da je nakon pobjede dobar osjećaj.

"Drago mi je da je reprezentacija došla ovdje i da sam je mogao ugostiti, dobra je klima, a i dobri uvjeti su bili. Bila je dobra utakmica s dobrim protivnikom", izjavio je 25-godišnji član lokalnog Orlando Cityja.

Rekao je da je utakmica s Kolumbijom bila bitna i za njega osobno da se može mjeriti s  igračima visoke razini.

"Mislim da je to bilo uspješno danas", naglasio je.

Igrao je na desnoj strani, ali je rekao da igra na svim pozicijama koje mu izbornik namijeni.

"Igram srcem, za Hrvatsku", poručio je.

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni petar musa

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!