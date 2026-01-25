Čudo u Slavonskom Brodu: Rađa li se prvi prvak Hrvatske? Imaju veliku šansu za povijesni rezultat

Ženski košarkaški klub Brod na Savi iz Slavonskog Broda nastavlja svoju najbolju sezonu u povijesti, ali i najbolju sezonu ikada za neki loptački klub iz Slavonskog Broda. Košarkašice Broda u svojoj su dvorani u 14. kolu Premijer lige slavile nad trećeplasiranom Trešnjevkom 2009 iz Zagreba čak 66:44. te su tom pobjedom ostale vrhu ljestvice.

Brođanke sada imaju omjer pobjeda i poraza 13-1 (drugoplasirani je ŽKK Šibenik s 12-2), taj jedini poraz doživjele su upravo od košarkašica Trešnjevke 2009 u Zagrebu, a sada su im se revanširale u velikom stilu. Nikada niti jedan slavonskobrodski klub u loptačkom sportu nije bio prvak Hrvatske - možda se takva jedna senzacionalna priča upravo odvija u dvorani Vijuš uz Savu.

U raspoloženoj ekipi Broda na Savi sjajnu utakmicu odigrale su kapetanica hrvatske reprezentacije Ana-Marija Begić (22 koša, 14 skokova, 8 asistencija, 5 ukradenih lopti - na fotografiji), Tamia Ugass (18 koševa, 18 skokova, 4 asistencije) i Kiara Jackson (15 koševa, 3 skoka, 3 asistencije, 6 ukradenih lopti). Klara Rimarčuk je dodala 4 koša, 4 skoka, 6 asistencija i 2 ukradene lopte. Kod Trešnjevke 2009. nitko nije imao dvoznamenkasti broj poena. Najbolja je bila Nina Novak sa 9 poena, 6 skokova, 6 asistencija i 2 ukradene lopte. Svoj doprinos dale su i Ana Vojtulek (5 koševa, 10 skokova), Lea Vukić (6 koševa, 3 skoka)...