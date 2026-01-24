Treća uzastopna pobjeda Fenerbahčea u Euroligi, slavili su protiv Baskonije

Košarkaši istanbulskog Fenerbahčea svladali su pred svojim navijačima španjolsku Baskoniju s 84-71 u 24. kolu Eurolige te tako došli do treće uzastopne pobjede u ovom natjecanju, u kojem su doživjeli tek jedan poraz u posljednjih osam nastupa.
Talen Horton Tucker je s 21 košem i osam skokova bio najbolji igrač turske momčadi. Tarik Biberović je ubacio 12 poena, a po 11 su postigli Nando De Colo i Wade Baldwin IV.
Kod Baskonije je najbolji bio Eugene Omoruyi s 14 koševa i šest skokova, a Kobi Simmons je postigao 13 poena.
Fenerbahče je s učinkom 16-7 na drugom mjestu, a na vrhu je Hapoel Tel Aviv sa 16-6. Baskonia je na 16. poziciji s učinkom 8-16.'Sada idemo u Dansku po pobjedu i prolaz. Meni je svejedno na kojoj sam poziciji, glavno je da igram'
