Izgubila dijete, pa saznala da je njezin partner napravio bebu prijateljici

Engleski reprezentativac Kyle Walker našao se u središtu skandala nakon što je otkriveno da se usred izolacije zabavljao s prostitutkama.

Igrač Manchester Cityja je zajedno s prijateljem naručio dvije dame koje naplaćuju seksualne usluge.

Skandal je podigao veliku prašinu na Otoku i samo što se ona slegla stigao je novi šok.

Naime, njegova bivša partnerica Annie Kilner, s kojom je bio devet godina i koja mu je rodila trojicu sinova, napokon je odlučila progovoriti.

Iako je znala da Kyle Walker ponekad vara ona mu je uvijek opraštala, no kada je doznala da je njezin partner napravio dijete manekenki Lauryn Goodman to mu nije mogla oprostiti.

Annie je lani imala spontani pobačaj, a Kyle je samo nekoliko tjedana kasnije napravio dijete njezinoj najboljoj prijateljici.

- To što je učinio meni i našoj djeci, ne mogu to opisati riječima. U ožujku prošle godine bio je nevjeran s nekom zvijezdom iz reality showa, molio me da se vrati nazad, no već je u srpnju opet počeo. Niti tri mjeseca kasnije i već je netko trudan, a naše najmlađe dijete ima tek godinu dana, tko radi takve stvari - kazala je Annie Kilner za Sun.

Teško joj je, ali ističe kako će Kyle uvijek imati svoje mjesto u njezinom srcu.

- Ne vjerujem da ću ikad biti ista zbog toga što je učinio. Nisam ovo ničim zaslužila, pokušala sam ga mrziti. No kako da mrzim čovjeka kojeg moja djeca obožavaju. Prije nevjere bio je moj najbolji prijatelj, moja srodna duša i mogla sam na njega uvijek računati.

Nakon Svjetskog prvenstva na Instagramu je dobila poruku jedne djevojke koja je tvrdila da se nekoliko puta seksala s Walker u njegovom Bentleyju. Nekoliko mjeseci kasnije Annie je zatrudnjela, ali je to dijete izgubila.

A onda joj je stigla nova poruka kako ne smije vjerovati svom partneru. Stalno je dobivala slične poruke, pa mu je odlučila pokazati. Kyle je sve priznao.

- On kaže da je užasnut, no mislim da ne razumije posljedice. Puštala sam mu to dugo vremena iako sam znala da će se to samo nastaviti. Odrasla sam u obitelji punoj ljubavi, htjela sam takvu i stavila sam sebe na zadnje mjesto. Zbog djece sam mu htjela dati posljednju šansu, ali ne znam kako živjeti s tim da on ima dijete s drugom - kaže Annie Kilner.

Nekada najbolje prijateljice Annie i Lauryn više se ne mogu ni pogledati.

- Kyle je i dalje želi nazad, a ona ne zna što bi učinila. Oca svoje djece upoznala je kad je imala 15 godina, a njihovi očevi bili su prijatelji iz djetinjstva - otkrila je Lauryn Goodman.

