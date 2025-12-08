Kako je sudac Kolarić postao Grinch i ukrao nam derbi

Derbi Dinama i Hajduka nije bio lijep, ali rijetki su lijepi derbiji, vidimo nogomet u kojem dominiraju borba, trka, ali u ljepoti nogometa se ne "umire". U subotnjem derbiju sve svoje adute upotrijebio je i sudac Kolarić, koji je svojim djelom znatno pridonio tome da ne gledamo lijep nogomet u kojem je bio golem broj prekršaja, čak 14 žutih kartona. Usto, očekivano bilo je i puno prekida.

– Sad ćete vidjeti da u drugom poluvremenu nogometa neće biti, prekršaji, ukazivanje pomoći, izmjene i sigurna bakljada – rekao nam je nogometni stručnjak Samir Toplak u poluvremenu maksimirske utakmice.

Nigdje nije promašio, znao je kao i većina nas koji desetljećima gledamo derbije, kako će to izgledati. Doduše, nitko od nas nije pomislio da će Grinch, pardon sudac Kolarić, "ukrasti" derbi. Na kraju je završilo 1:1, na vrhu prvoligaške tablice ostalo je "ista meta, isto odstojanje", Dinamo je ostao prvi i s tom je činjenicom zadovoljan, kao zacijelo i Hajduk, koji je ostao blizu plavima. S jedne strane Dinamo može žaliti zato što je bio znatno bolji protiv neambicioznog Hajduka i s pobjedom je mogao napraviti lijepu bodovnu prednost. Ali, plavi su se spasili u 102. minuti, ugrabili su taj bod koji su svakako zaslužili, poraz bi po prikazanom svakako bio nezaslužen. S duge strane, Hajduk žali jer je imao vodstvo i u debeloj sudačkoj nadoknadi ostao bez još dva boda te propustio povratak na vrh ljestvice.

Hoxhu i Mikića nisu vidjeli

Na kraju je ta utakmica bila jako zanimljiva za gledatelje, napeta, puna emocija, od ljutnje do veselja i na terenu i na tribinama, te pred TV ekranima. Istina, kvaliteta nije bila vrhunska, ali kako kažu, nogomet se igra za gledatelje, a oni su vjerojatno došli na svoje.

Ponudio je derbi i nekoliko dobih stvari, nekako su u prvi plan iskočili igrači koji dosad nisu bili u fokusu. Kod Dinama je to svakako Arber Hoxha, dugo osporavani igrač, još od vremena kad je na njemu inzistirao nekadašnji trener Dinama Sergej Jakirović. Bilo je naznaka da bi i on u rekonstrukciji plavih ovog ljeta mogao otići, bilo je zainteresiranih, ali Boban ga je vidio u plavoj svlačionici i za ovu sezonu. I Hoxha je ove jeseni najbolji igrač Dinama, čovjek koji rješava utakmice, koji radi višak, probija i juri tijekom cijelog susreta, to mu se i vraća kroz pogotke – sad ga je nagradilo u 102. minuti.

Uz njega je iskočio i mladi Noa Mikić. Sad nam je još manje jasno zašto su plavi toliko lutali oko pozicije desnog beka nakon što se ozlijedio Moris Valinčić, koji je jučerašnji derbi došao pogledati na štakama. Tek kad je trener Kovačević iscrpio sve moguće resurse, odlučio je dati priliku Mikiću i dečko je sve dosad odradio jako dobro. Istina, bio je i on ozlijeđen, bio je u mladoj reprezentaciji pa nije bio stalno na oku treneru. No, sad je dočekao svojih pet minuta, kod njega se ne vidi da mu je tek 18 godina. Ta mladost zacijelo će donijeti i još oscilacija, ali sad se vidi njegov pravi potencijal, sad mora još jače raditi. Samopouzdanja ima, straha nema ni u ovakvim utakmicama kao što je veliki derbi.

U redovima Hajduka iskočili su Michele Šego i Toni Silić. Nije u redovima bijelih Šego iskočio samo zato što je postigao pogodak. Taj 25-godišnjak nerijetko je bio osporavan u svom klubu, slao ga je Hajduk na posudbe u Slaven Belupo, Bravo, Dugopolje i Varaždin, da bi se prošle zime vratio i sad je jedan od važnijih igrača Splićana. Dakle, Šego je, osim što je doveo svoj klub u vodstvo u 68. minuti pretrčao kilometre i kilometre, bilo ga je po cijelom maksimirskom travnjaku, trčao je za dvojicu. A valjda je i morao s obzirom na to da je ispred sebe imao Maka Livaju, jedva primjetnog u ovoj utakmici. Livaja je očekivano zamijenjen u dugom dijelu i ne bi se moglo reći da je time bio zadovoljan iako se zna da se vraća nakon ozljede i da nije spreman za cijelu utakmicu; po onome koliko je pokazao nije spreman ni za 74 minute koliko se zadržao na terenu. Šego je za Hajduk odigrao 15 utakmica u HNL-u, osam puta je bio strijelac i izjednačio se s Tonijem Frukom na čelu ljestvice strijelaca, usto je dva ili triput asistirao.

Silić je velik potencijal

Toni Silić, 21-godišnji vratar, u Maksimiru je odradio svoju devetu utakmicu za prvu momčad Hajduka. I on se malo "šetao" po posudbama (Dugopolje, Sheriff, Lokomotiva), a sad je dobio priliku i u ovoj sezoni drugi je put bio "jedinica", uz dva nastupa u kupu. Svanulo mu je zbog ozljede Ivice Ivušića i Silić je svoju priliku iskoristio i u njega Hajduk i dalje treba vjerovati, možda će i zaslužiti da trajno ostane među vratnicama i kad se Ivušić, koji nije bio nimalo uvjerljiv, oporavi. Dečko je protiv Varaždina branio jako dobro, a odličan je bio u derbiju, bez imalo straha, s nekoliko sjajnih intervencija (najdojmljivija je ona kod Bakrarova udarca glavom). I prije primljenog pogotka zaustavio je opasan udarac Kulenovića, odbijanac više nije mogao spriječiti. No, dečko je velik potencijal i zaslužuje svu pažnju svog kluba, pa i onda kada mu se dogodi pokoja greška.